Decisión de la Reserva, parte de los datos que valorará Banxico para tasa de referencia: Rodríguez Ceja

La decisión monetaria de la Fed es un dato relevante entre muchos que incorpora la Junta de Gobierno del Banco de México en su valoración para recortar la tasa de referencia, reconoció la Gobernadora Victoria Rodríguez Ceja.

“El Banco de México tomará las acciones necesarias para que la tasa de referencia sea congruente con la trayectoria que se requiere para propiciar la convergencia ordenada y sostenida de la inflación hacia la meta”, subrayó al dictar conferencia de prensa remota, para presentar el Informe semestral de Estabilidad Financiera.

De acuerdo con ella, el comunicado de hoy del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por su sigla en inglés) no cambia lo que se esperaba en México para este año.

“En realidad tampoco cambia lo que hacia adelante se esperaba”.

En ese mismo evento, la subgobernadora Galia Borja acotó que ninguna decisión está tomada hacia el futuro.

“Como dice la Gobernadora, valoraremos o no recortar, y esa decisión la tomaremos la semana que entra y se dará a conocer tomando en cuenta todas las piezas de información que se vayan recolectando”, sentenció.

El diferencial de tasas es la llamada “postura monetaria relativa” que tal como han explicado miembros de la Junta de Gobierno de Banco de México, también es tomada en cuenta por el banco central en la recalibración de la política monetaria.

Conforme se reducen la tasa de interés de Estados Unidos y la de México, se va ajustando el diferencial de ambas, lo que en ciertas circunstancias tiene repercusión en el tipo de cambio y éste en los precios de mercancías.

De hecho, la gobernadora Rodríguez Ceja comentó en la conferencia que “los bajos niveles de volatilidad implícita han contribuido a la construcción de posiciones de acarreo que se benefician del diferencial de tasas de interés entre México y otras economías desarrolladas, lo cual ha sido un factor que ha beneficiado al peso”.

Sin alterar ciclo de flexibilización

Aparte, analistas de la administradora de fondos Vanguard y del banco Goldman Sachs, advirtieron que la decisión monetaria de la Fed, donde aplicaron un tercer recorte consecutivo en la tasa y la posibilidad de aplicar un ajuste adicional el próximo año, no alteran la expectativa del ciclo de flexibilización en México.

Ambos coinciden en anticipar un recorte adicional de la tasa en México de 25 puntos base para la decisión programada del 18 de diciembre, que de concretarse llevará la tasa a un nivel de 7 por ciento.

De acuerdo con el economista de Goldman Sachs para América Latina, Alberto Ramos “la rigidez persistente de la inflación en los servicios y la elevada inflación subyacente que prevalece, indican la necesidad de ser cautelosos en la calibración de la política monetaria a corto plazo”.

“Una pausa táctica a principios del 2026, podría ser apropiada”, señaló.

Aparte, el economista jefe para América y líder de portafolio de construcción en Vanguard, Roger Aliaga Díaz, el Banco de México seguirá adentrándose en el terreno de la neutralidad para suavizar las condiciones que ayudarán a mejorar el panorama económico.

Agregó que al reducirse las tasas, México se vuelve más competitivo para atraer inversión.

La próxima decisión monetaria de Banxico será la octava del año y está programada para el 18 de diciembre. De acertar con los pronósticos será el doceavo recorte del ciclo; el décimo segundo consecutivo y el cuarto al hilo de un cuarto de punto.

Con ello, se habrá completado un ajuste acumulado de 450 puntos en la tasa.