Banxico recortará tasas el 18 de diciembre, según expertos

El banco central de México reducirá su tasa de interés clave a 7.0% en la reunión del 18 de diciembre, según una encuesta de Reuters a economistas, quienes están divididos sobre si las autoridades monetarias implementarán otro recorte a principios del próximo año.

Se trataría del decimotercer recorte desde febrero del 2024, después de que el costo de referencia de los préstamos alcanzara un récord de 11.25 por ciento. Sin embargo, poco más de la mitad de los analistas con miras al próximo año esperan uno o dos recortes más para fines de marzo, mientras que el resto prevé una pausa en el largo ciclo de flexibilización el próximo trimestre.

Se espera que el comunicado de política monetaria de este jueves refuerce un tono cauteloso, ya que las preocupaciones sobre las débiles condiciones económicas se ven contrarrestadas por mayores riesgos de inflación en medio de unas perspectivas comerciales aún inciertas.

Esto situaría al Banco de México (Banxico) en una trayectoria similar a la de la Reserva Federal (Fed), que recortó las tasas de interés esta semana, pero señaló que la vara está alta para una mayor flexibilización a corto plazo.

La junta de cinco miembros de Banxico tiene previsto recortar la tasa de referencia en un cuarto de punto porcentual, de 7.25 a 7.0%, en la reunión del 18 de diciembre, según los 29 economistas encuestados del 8 al 11 de diciembre.

“A pesar de las persistentes presiones inflacionarias, seguimos esperando un recorte de 25 puntos base en la reunión de Banxico del 18 de diciembre. Sin embargo, estas presiones, los impuestos sanitarios de enero y la posible transferencia arancelaria aumentan la probabilidad de una pausa en febrero”, señalaron analistas de Morgan Stanley.

En noviembre, Banxico recortó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en el 2025 a casi cero y mantuvo sin cambios una estimación de una expansión lenta de 1.1% para el próximo año.