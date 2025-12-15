Sheinbaum descarta afectaciones a México por entrega de agua a Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no está entregando a Estados Unidos agua que no tenga disponible ni recursos hídricos que afecten el consumo humano o la actividad agrícola nacional, al defender el acuerdo alcanzado entre ambos países en el marco del Tratado de Aguas de 1944, en un contexto de sequía extrema en la cuenca del Río Bravo.

Durante su conferencia de prensa matutina, la primera mandataria explicó que la entrega de agua acordada con Estados Unidos se determinó a partir de un análisis de distintas cuencas, sin rebasar lo establecido en el tratado ni comprometer las necesidades de la población mexicana.

Sheinbaum Pardo detalló que la parte estadounidense había solicitado que la entrega se realizara antes del 31 de diciembre; sin embargo, México planteó que ello no era viable ni técnica ni ambientalmente, debido a las consecuencias que tendría hacerlo en un periodo tan corto. Ante ello, dijo, se logró un acuerdo para ampliar los plazos de entrega.

“La narrativa de que México no ha querido entregar agua no es correcta. El problema ha sido que no ha llovido lo suficiente”, afirmó la titular del Ejecutivo, pues señaló que la sequía prolongada ha limitado la disponibilidad del recurso en los últimos años.

En ese contexto, este lunes 15 de diciembre comenzará la liberación de 249.163 millones de metros cúbicos de agua que México entregará a Estados Unidos, como parte de un entendimiento bilateral alcanzado recientemente.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que estas entregas se apegan estrictamente a la disponibilidad hidrológica real, a los límites operativos de la infraestructura y al respeto del derecho humano al agua y de la producción agrícola en la frontera norte.

De acuerdo con la Cancillería, ambos gobiernos acordaron una ruta técnica para atender tanto el ciclo actual como el déficit del quinquenio anterior, conforme al artículo 4 del Tratado de 1944, considerando la cantidad de lluvias registradas en cada periodo.