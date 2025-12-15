India propone un acuerdo comercial preferencial con México

India propuso a México firmar un acuerdo comercial preferencial, como una alternativa para compensar el alza unilateral de aranceles que aprobó el Congreso mexicano.

En 2024, México registró un déficit de 7,975 millones de dólares en su comercio de productos con India, con exportaciones por 1,001 millones e importaciones por 8,976 millones, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

La agencia Reuters informó este lunes que el secretario de Comercio indio, Rajesh Agrawal, hizo la propuesta del acuerdo comercial a México para suavizar el impacto de los aranceles previstos que amenazan con afectar a exportaciones indias por valor de unos 2,000 millones de dólares.

En términos macroeconómicos, India fue la quinta economía más grande del mundo (PIB nominal) y el país más poblado en 2024. Según el Banco Mundial, el sector servicios representó casi la mitad del PIB de India en 2023, mientras que el sector agrícola se mantuvo como el principal generador de empleo.

India exportó autos a México por un valor de 1,330 millones de dólares en 2024, siendo su tercer destino de estas ventas, superado por Arabia Saudita y Sudáfrica.

Así, México representó 19% del total de las ventas de autos originarios de India en 2024, ya que las ventas indias mundiales de estos vehículos fueron de 6,984 millones de dólares.

Agrawal dijo que las discusiones técnicas sobre dicho acuerdo están en marcha tras una reunión en línea entre Agrawal y el subsecretario de Comercio Exterior de México, Luis Rosendo Gutiérrez este mes.

El Senado de México aprobó el decreto por el que se reforman diversas fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación para establecer aranceles a 1,463 productos de originarios de países sin acuerdos comerciales, como China, Corea del Sur, India, Indonesia y Brasil.

Además de los autos, entre los principales productos indios exportados a México están autopartes, teléfonos, aluminio en bruto, medicamentos, computadoras y motocicletas.

México exporta al mercado de India sobre todo teléfonos, computadoras, circuitos electrónicos integrados, partes para motor, autopartes y desperdicios y desechos de aluminio.

“El objetivo principal de México es no golpear las exportaciones indias”, dijo Agrawal, añadiendo que India se ha comprometido con México desde septiembre de este año a “buscar un acuerdo comercial para mitigar el impacto con prontitud”.

"Como México ha elevado los aranceles sobre una base NMF (Nación Más Favorecida), no vemos un recurso en la OMC”, añadió.

En 2024, las exportaciones de México al mercado indio crecieron a una tasa interanual de 5.3%, mientras que las exportaciones de India al mercado mexicano subieron 11.7 por ciento.

El primer ministro de India, Narendra Modi, se ha fijado el objetivo de que su país alcance la categoría de nación desarrollada para 2047.

Modi ha buscado impulsar el sector manufacturero de India para crear empleo y posicionar al país como un destino para las empresas que buscan diversificar sus cadenas de suministro.

El gobierno de Modi ha promulgado algunas medidas de apertura del mercado, como la reducción de los límites a la inversión extranjera directa (IED), pero también ha adoptado medidas restrictivas del comercio, como el aumento de aranceles.