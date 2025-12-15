Con ligera contracción mensual cierran activos de fondos de inversión en noviembre 2025

Al cierre de noviembre del 2025 los activos de los fondos de inversión en México se ubicaron en 4.929 billones de pesos lo que representó un crecimiento anual de 16.52%, sin embargo en su comparación mensual con respecto a octubre 2025 obtuvieron un ligero retroceso de -0.6%, el primero registrado en al menos los últimos dos años, así lo informó la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Asimismo, durante el reporte de octubre y noviembre, ya se registra a una nueva operadora de fondos de inversión disponible para los inversionistas mexicanos, Punto, con la cual ya suman 30 en el mercado y 632 fondos de inversión en total, de los cuales 253 están enfocados en deuda y 379 en renta variable.

El mercado

La operadora más grande del mercado continúa siendo BBVA con 1.190 billones de pesos en activos y con casi el 25% de la concentración del sector total; el segundo lugar lo tiene BlackRock con 908 millones de pesos en activos y el 19% del mercado; y el tercer lugar es de Santander Asset Management con 487 millones de pesos en activos que representan el 10% del mercado de fondos.Cabe señalar que el total de los activos de fondos de inversión ya representan el 13.5% del PIB.

Con respecto al número de fondos, el sector continúa concentrado en las inversiones de deuda, ya que el 75% se encuentra invertido en este tipo de instrumentos y 25% está en portafolios de renta variable.Finalmente, la operadora que cuenta con el mayor número de fondos de inversión es Santander Asset Management la cual tiene 72, le sigue la operadora BBVA con 56 y el tercer lugar es para Actinver con 53 fondos de inversión.