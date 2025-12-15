Lectura 1:00 min
Spotify se cae a nivel mundial: Usuarios se quedan sin música ni podcasts
La plataforma de música en streaming Spotify dejó de funcionar este lunes para miles de usuarios, según Downdetector.
Según Downdetector, que realiza un seguimiento de las interrupciones y recopila informes de estado de diversas fuentes, a las 14:22 GMT había más de 30,000 incidencias con la plataforma en Estados Unidos.
En Canadá se notificaron más de 2,900 interrupciones a la misma hora y en Reino Unido más de 8,800.
Spotify no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.
El número real de usuarios afectados puede diferir porque Downdetector recopila informes enviados por ellos mismos.
