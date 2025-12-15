Freno a la vivienda en grandes ciudades agravará la escasez en el 2026, advierten expertos

El desarrollo de vivienda asequible en las principales ciudades del país ha disminuido considerablemente, pues urbes como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara enfrentan una reducción en el número de proyectos habitacionales, por lo que especialistas proyectan que se agudice el problema hacia el 2026.

De acuerdo con Accumin Intelligence México, entre el 2016 y el 2018, en la capital mexicana y el Valle de México se iniciaban en promedio 100 proyectos de vivienda vertical por trimestre; sin embargo, en los últimos años, esta cifra se redujo, al registrarse entre 45 y 60 proyectos, lo que evidencia un freno en la oferta nueva en uno de los principales mercados urbanos del país.

Pese a este contexto, la capital es todavía el mercado con mayor volumen de ingresos por venta de vivienda. Durante el tercer trimestre del 2025, se comercializaron 3,131 unidades en la Ciudad de México, con un ingreso bruto de 19,823 millones de pesos, le siguieron Guadalajara, con 15,390 millones de pesos; el Valle de México, con 10,799 millones de pesos; y Monterrey, con 7,019 millones de pesos.

“En la pandemia se iniciaron 201 proyectos. Normalmente, la capital mexicana tenía inventario hasta para 28 meses, pero ya oscila en 20 meses. Es decir que si se vendiera todo lo disponible hoy alcanzaría a cubrir la demanda de compradores de 20 meses. Esto en un mercado que alcanzó un precio por metro cuadrado de 75,600 pesos”, comentó Justino Moreno, líder de Accumin Intelligence México.

Permisos, el cuello de botella

Enrique Téllez, co-director de Desarrolladora del Parque, advirtió que, conforme los inventarios se agoten, los precios de la vivienda enfrentarán una mayor presión durante los próximos dos años.

El especialista subrayó que uno de los principales cuellos de botella del sector habitacional es la obtención de permisos y licencias de construcción, especialmente en la Ciudad de México, donde el proceso resulta “largo y tortuoso”.

La construcción de un edificio habitacional de 15 niveles requiere, al menos, tres años y, al sumar los trámites previos, un inmueble nuevo puede tardar entre cuatro y cinco años en incorporarse al mercado.

“A pesar de que la autoridad está haciendo un gran esfuerzo por darnos certeza y reducir los tiempos, el número de proyectos será limitado en el 2026. Quizá habrá proyectos pequeños, pero no necesariamente con la velocidad que quisiéramos ver”, añadió Téllez.

El financiamiento se suma a este escenario. El directivo explicó que los flujos de muchas empresas se podrían ver presionados, particularmente en un año marcado por la incertidumbre ante la renovación del Tratado de Comercio de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que también impacta las decisiones de inversión en vivienda.

Tendencias hacia el 2026

De cara al 2026, los expertos prevén un aumento en la construcción de proyectos habitacionales de menor escala, pero con mayor dinamismo en ciudades medianas, fuera de las grandes metrópolis.

Asimismo, el encarecimiento de la vivienda en venta y los cambios en los hábitos de consumo impulsarán el crecimiento del mercado de rentas.

A mediano plazo, el sector mantiene una expectativa de recuperación: “Estoy convencido que hacia el 2027 vamos a ver una recuperación en el número de metros cuadrados construidos en la ciudad”, concluyó Téllez.