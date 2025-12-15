Infonavit proyecta el inicio de obra de 400,000 viviendas en el 2026

Para el 2026, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) contempla el inicio de obra de 400,000 viviendas, adicionales a las cerca de 315,000 que habrían comenzado su construcción al cierre de este 2025.

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit, con lo iniciado entre el 2025 y el 2026 se cumpliría la mitad de la meta sexenal de construcción habitacional, que para el organismo es de 1 millón 200,000 hogares.

“Llevamos al día de hoy, iniciadas 308,000 viviendas y queremos cerrar el año con 315,000. Y el próximo año ya tenemos proyectos, que hemos revisado a lo largo de todo el país, que adicionan 400,000 viviendas más, de manera que, el próximo año tendríamos, en el segundo año de gobierno, más de la mitad de la meta del sexenio”, indicó Romero Oropeza.

Durante el fin de semana pasado, Romero Oropeza encabezó la entrega de 118 viviendas en el municipio de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Según el funcionario público, para este estado se tienen contratados y construcción 28 desarrollos con 37,500 viviendas en siete municipios.

Romero Oropeza puntualizó que, durante el primer semestre del próximo año, se alcanzará el inicio de construcción de 52,500 viviendas en Tamaulipas, que es el equivalente a casi 90% de la meta sexenal para esta entidad.

De acuerdo con lo informado, las viviendas entregadas son de 60 metros cuadrados con dos recámaras, sala – comedor, cocina, baño completo y patio de servicio, además de que cuentan con áreas verdes y todos los servicios.

El Infonavit destacó que para adquirir una, los trabajadores afiliados al organismo sólo requieren cumplir tres requisitos:

Tener antigüedad de por lo menos seis meses en su trabajo.

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos.

No contar con un crédito hipotecario vigente con el Instituto.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, resaltó el avance que ha tenido el programa Vivienda para el Bienestar en dicha entidad. “Estamos avanzando y progresando en Tamaulipas como nos gusta, dando todos los días más noticias buenas, más noticias buenas que nos dan señal de esta gran transformación en que toda sociedad y gobierno con una forma colaborativa y participativa buscamos tener mejores niveles de bienestar y de desarrollo para todos”.