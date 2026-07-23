La inflación se desaceleró a 3.10% en la primera quincena de julio; su nivel más bajo desde diciembre 2020

La inflación volvió a ceder terreno en México durante la primera quincena de julio, el incremento de los precios al consumidor se moderó respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Sin embargo, en la primera mitad de julio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un aumento de 0.07% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3.10%, su nivel más bajo desde diciembre 2020. En el mismo periodo del 2025, la inflación quincenal fue de 0.15% y la anual de 3.55 por ciento.

El dato reflejó una menor presión por parte del componente no subyacente, mientras que la inflación subyacente, que elimina de su cálculo los bienes y servicios con precios más volátiles, continuó mostrando incrementos superiores al índice general.

Al interior del reporte del Inegi se observó que el índice subyacente aumentó 0.16% respecto a la quincena previa y registró una inflación anual de 3.95%. Dentro de este componente, las mercancías reportaron una inflación de 3.52% anual, mientras que los servicios se encarecieron 4.36 por ciento.

Por su parte, el índice no subyacente disminuyó 0.23% en términos quincenales y presentó una inflación anual de apenas 0.21 por ciento. En este rubro, los productos agropecuarios retrocedieron 0.57% en la quincena y mostraron una caída anual de 3.53 por ciento. Las frutas y verduras disminuyeron 1.50% respecto a la quincena previa, mientras que los productos pecuarios aumentaron 0.10% quincenal, aunque en su comparación anual registraron una disminución de 6.86 por ciento.

En tanto, los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno aumentaron 0.03% respecto a la quincena anterior y registraron una inflación anual de 3.33 por ciento. Al interior de este rubro, los energéticos retrocedieron 0.07% en términos quincenales, mientras que las tarifas autorizadas por el gobierno avanzaron 0.20 por ciento.

Transporte aéreo encabezó las alzas

En la comparación quincenal, el producto con mayor incidencia al alza en la inflación fue el transporte aéreo, cuyo precio aumentó 12.44%, seguido de la vivienda propia, el pollo, el transporte colectivo y los servicios turísticos en paquete, que registró un incremento de 6.22%, en un contexto marcado por el periodo vacacional de verano.

Otros productos que incidieron al alza fueron la naranja, con un aumento de 6.02%; las computadoras, con 4.52%; la papa y otros tubérculos, con 1.39%; así como las loncherías, fondas, torterías, taquerías y restaurantes.

En el otro extremo, el jitomate fue el producto que más contribuyó a contener la inflación, con una disminución de 13.18% en su precio durante la quincena. También se abarataron las cremas para la piel, el gas doméstico LP, los automóviles, los hoteles, el chile serrano, el aguacate y el tomate verde.

Por entidades, Morelos registró la mayor variación quincenal del INPC, con un incremento de 0.92%, seguido de Baja California Sur, Nayarit, Coahuila y Baja California.

En contraste, Chiapas presentó la mayor disminución de precios, con una caída de 0.22%, seguido de Campeche, Guerrero, Aguascalientes y Puebla.

Asimismo, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo no registró variación respecto a la quincena anterior y mostró una inflación anual de 2.68%, por debajo del 3.73% observado en la primera quincena de julio del año pasado.