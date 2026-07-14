Vacaciones sin salir de la capital presionan a las finanzas familiares con alza de 30% en gasto: Canaco CDMX

El periodo vacacional de verano lleva a muchas familias capitalinas a adoptar el modelo vacaciones en casa, o staycation que consiste en permanecer en la ciudad durante el periodo de receso escolar, una decisión que, si bien genera una importante derrama económica local, también presiona el bolsillo de los hogares, de acuerdo con un nuevo análisis de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

El organismo reporta que, durante estas semanas, el consumo de alimentos en casa aumenta 30%, derivado de la mayor permanencia de todos los integrantes de la familia en el hogar. Además, una sola salida recreativa familiar, como ir al cine, un parque de diversiones o un museo tiene un costo promedio que oscila entre los 900 y los 2,200 pesos, calculó el organismo.

A este gasto se suman los cursos de verano, “la inscripción de dos niños a cursos de verano particulares o institucionales representa una inversión de hasta 5,000 pesos por semana”.

El sector terciario de la capital vive una de sus temporadas más dinámicas del año, especialmente en giros como restaurantes, centros comerciales, cines y talleres recreativos. Estas salidas hechas por los locales, se suman a las cifras globales de derrama económica que recibe la capital en el periodo de vacaciones de verano, la cual ascendió a 15,958 millones de pesos en 2025.

Pero las familias que optan por quedarse en casa, el periodo vacacional implica una reconfiguración de las finanzas del hogar, ya sea recortando otros gastos o haciendo uso de ahorros; por ello la Cámara recomendó anticipar este incremento en el gasto al planificar el presupuesto vacacional, establecer topes de gasto por salida y buscar opciones gratuitas o de bajo costo en la ciudad, como parques públicos, actividades culturales sin costo o talleres comunitarios.