Portabilidad del seguro de gastos médicos mayores: Cambiar de aseguradora sin perder tu antigüedad

Cambiar de empleo o buscar una opción más económica no tiene por qué significar desproteger tu salud. Si estás pensando en mover tu póliza de salud, la portabilidad del seguro de gastos médicos mayores es tu mejor aliada financiera; un derecho clave que te permite migrar a otra compañía sin tener que reiniciar tus periodos de espera desde cero.

Aquí te explicamos cómo hacer que la nueva aseguradora respete tu historial para que no pierdas ni un solo día de la protección que ya has pagado durante años.

¿Por qué es tan importante el reconocimiento de antigüedad?

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) explica que la antigüedad es uno de los factores más críticos al contratar una póliza. En el sector asegurador, muchas enfermedades graves o preexistentes requieren que cumplas con periodos de espera (un tiempo mínimo con la póliza activa) antes de que la compañía cubra los gastos.

El beneficio clave: La portabilidad busca garantizar tu protección continua mediante el reconocimiento de antigüedad, evitando que tengas que iniciar todos tus trámites y tiempos de espera desde cero.

Principales beneficios de la portabilidad de seguro

De acuerdo con la AMIS, realizar este proceso de forma correcta te ofrece tres ventajas principales:

Reconocimiento de antigüedad: La nueva aseguradora toma en cuenta el tiempo que ya invertiste en la compañía anterior para eliminar o reducir los periodos de espera de ciertas enfermedades.

La nueva aseguradora toma en cuenta el tiempo que ya invertiste en la compañía anterior para eliminar o reducir los periodos de espera de ciertas enfermedades. Continuidad de la protección: Evita que te quedes desprotegido en la transición, especialmente si estás cambiando de prestación médica en un nuevo empleo.

Evita que te quedes desprotegido en la transición, especialmente si estás cambiando de prestación médica en un nuevo empleo. Cumplimiento de condiciones previas: Ciertas coberturas que ya habías liberado en tu póliza anterior se mantienen vigentes en la nueva institución.

Lo que debes revisar antes de cambiar de aseguradora

Un error financiero común es pensar que la portabilidad significa que el nuevo seguro será idéntico al anterior. Al hacer el cambio, debes considerar que las condiciones pueden variar:

Nuevos periodos de espera: Aunque se reconozca tu antigüedad general, algunas coberturas específicas de la nueva compañía podrían requerir más tiempo.

Aunque se reconozca tu antigüedad general, algunas coberturas específicas de la nueva compañía podrían requerir más tiempo. Costos del bolsillo: El deducible y el coaseguro pueden aumentar o disminuir.

El deducible y el coaseguro pueden aumentar o disminuir. Red médica: Los hospitales y médicos en convenio pueden ser completamente diferentes.

Los hospitales y médicos en convenio pueden ser completamente diferentes. Suma asegurada: El monto total de cobertura económica puede variar drásticamente entre planes.

Guía de preguntas clave antes de firmar tu nueva póliza

Antes de tomar la decisión final y firmar la carátula de tu nueva póliza, la AMIS recomienda hacerle estas preguntas directas a tu agente de seguros o a la nueva compañía:

Sobre tu antigüedad:

¿Cómo y cuándo debo solicitar formalmente el reconocimiento de antigüedad?

¿Exactamente cuántos años y meses de antigüedad me van a reconocer en papel?

Sobre las condiciones del plan:

¿Qué coberturas específicas cambian respecto a mi seguro anterior?

¿Existen nuevos periodos de espera para ciertas enfermedades o procedimientos?

¿De cuánto serán mis nuevos montos de deducible y coaseguro?

Sobre el servicio y la red médica:

¿Los hospitales y médicos que utilizo actualmente están dentro de la red de esta nueva aseguradora?

No te quedes únicamente con la palabra del agente. Exige que te expliquen detalladamente las exclusiones y los procesos del nuevo seguro. Leer detenidamente la carátula de la póliza antes de contratar es la única garantía real para proteger tus finanzas y tu salud con total confianza.