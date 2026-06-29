Guía de Seguros de Gastos Médicos Mayores para Freelance: Protege tus finanzas

En México, más de 13 millones de freelance carecen de seguridad social, lo que convierte a cualquier emergencia médica en una amenaza directa para sus bolsillos. Aunque la flexibilidad es la gran ventaja del trabajo independiente, asumir la protección de tu salud es vital.

Para un freelance, una urgencia médica, un tratamiento o una hospitalización puede ser un duro golpe a las finanzas personales. Te explicamos cómo funciona un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM) y cómo elegir la mejor póliza en 2026 para blindar tus finanzas sin caer en deudas.

A continuación, te compartimos algunos puntos clave para decidir la mejor opción si eres trabajador independiente.

¿Cómo funciona un SGMM y en qué fijarme antes de contratar uno?

Un seguro de gastos médicos mayores es un producto financiero de prevención ante una enfermedad grave, accidentes, hospitalizaciones y otras urgencias médicas. Al contratarlo, se crea una póliza que contiene los conceptos y montos económicos por los que está asegurado.

Según Pedro Ibarra, especialista en administración financiera, hay tres conceptos ligados a las finanzas que una persona debe tener claro antes de elegir uno:

La prima: Se refiere a la cuota que la persona debe asumir por contratar el seguro y mantener vigente la póliza. Dependiendo de la cobertura, será más alta o baja. Comúnmente está estipulada con un monto anual y el pago es mensual.

“La prima es el costo mensual que debería estar pagando para estar asegurado, le pase algo o no”, señala Ibarra.

Es importante considerar que se trata de un pago fijo en la cartera, por lo que una persona que piense en contratar uno, debe asegurarse de pagarlo como cualquier otro servicio, como la luz o el internet.

El deducible: La cantidad de dinero que la persona asegurada aportará cada vez que ocurra un siniestro (una enfermedad, intervención médica...). Por ejemplo, si el trabajador independiente tiene un accidente y necesita hospitalización, debe pagar una parte y el resto lo hará el seguro.

Normalmente están estipuladas en Unidades de Medida y Actualización (UMA) mensuales, por lo que el valor cambia respecto al año. En 2026, equivale a 3,566.22 pesos.

El coaseguro: Es un porcentaje del total de la cuenta que el usuario pagará después del deducible.

Por ejemplo, si una persona se somete a una operación de ojos con un costo de 25,000 pesos, si el coaseguro es de 10%, tendría que pagar 2,500 pesos, además del deducible.

“Lo bueno del coaseguro es que normalmente está topado”, señala Ibarra. Esto significa que la póliza establece un límite máximo de pago para el asegurado. Si un tratamiento cuesta un millón de pesos, la persona no tendría que cubrir indefinidamente el porcentaje acordado, sino hasta el tope contemplado en el contrato.

A nivel económico, estos son los conceptos principales que debe considerar una persona trabajadora independiente para contratar.

¿Cuánto cuesta un Seguro de Gastos Médicos Mayores en México?

Según el especialista, el precio el Seguro de Gastos Médicos Mayores depende de varios factores como:

La edad y sexo

El estado de salud

La ciudad de residencia

La red hospitalaria

La suma asegurada y

Las coberturas adicionales

Para una persona entre sus 20 y 30 años, puede encontrar alternativas de entre 12,000 y 15,000 pesos anuales. Es decir, alrededor de 1,000 a 1,500 pesos mensuales.

Sin embargo, Pedro Ibarra señala que buscar la prima más baja puede resultar contraproducente. Una póliza económica puede tener un deducible y coaseguro alto, una red hospitalaria limitada o una suma asegurada insuficiente.

Según el entrevistado, una cobertura entre 10 y 15 millones de pesos puede ser un buen punto de partida. Puede parecer una gran suma, pero el objetivo es evitar que una enfermedad grave o una hospitalización prolongada agote rápidamente el límite contratado.

“Se puede jugar un poquito con un deducible alto y un coaseguro alto, pero con cobertura alta”, explica.

Todo depende de cuánto puede pagar la persona al mes y cuánto puede aportar ante una emergencia.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta con un Simulador de Gastos Médicos Mayores, una herramienta que permite comparar datos entre aseguradoras como sumas aseguradas, deducibles, nivel de hospitales, servicios y prima neta.

Sin embargo, la herramienta cuenta con datos hasta diciembre de 2025, por lo que los costos actuales pueden ser mayores a los mostrados, ya que este año tuvieron un incremento de 20 y hasta 40 por ciento.

Costos de un SGMM para Freelancers Categoría





Concepto / elemento Detalles y costos reales (2026) Conceptos Básicos





Prima La cuota fija para mantener el seguro vigente. Para jóvenes de 20 a 30 años, ronda entre $12,000 y $15,000 pesos anuales ($1,000 a $1,500 mensuales). Deducible El monto fijo que pagas para activar el seguro. Se calcula en UMAs mensuales (En 2026, 1 UMA mensual equivale a $3,566.22 pesos). Coaseguro El porcentaje de la cuenta total que pagas tras el deducible. Está topado en la póliza para que no pagues indefinidamente en casos graves. Recomendación





Suma asegurada El límite máximo que pagará el seguro. Se sugiere un piso de $10 a $15 millones de pesos para evitar que una enfermedad larga agote el dinero. Costos de Emergencias

(Sin seguro en hospital privado)





Accidente vial menor De $15,000 a $25,000 pesos (urgencias, estudios básicos y analgésicos).

Apendicitis De $60,000 a $100,000 pesos(incluye cirugía, honorarios y noche de hospitalización).



Lesión de rodilla Más de $90,000 pesos (cirugía por fractura y rehabilitación). Contexto del mercado Ajuste de precios Las pólizas sufrieron un incremento de entre el 20% y 40% en 2026, por lo que el simulador de Condusef (con datos a 2025) está desactualizado.

¿Por qué contratar un SGMM si soy freelance?

Un freelance no cuenta con un patrón o empresa que le brinde seguridad social, por lo que no cuenta con soporte ante cualquier emergencia médica. En México, hay más de 13.4 millones de trabajadores independientes, lo que representa 22.3% de la población ocupada, según el Inegi.

Ahorra Seguros, comparador de seguros, comparte algunos casos de costos basados en el mercado hospitalario privado:

Apendicitis : 60,000 y 110,000 pesos por una noche de hospitalización más honorarios médicos y medicamentos en un hospital privado promedio.

: 60,000 y 110,000 pesos por una noche de hospitalización más honorarios médicos y medicamentos en un hospital privado promedio. Lesión de rodilla en el gimnasio o en deportes: Más de 90,000 pesos por una cirugía por fractura y rehabilitación.

Más de 90,000 pesos por una cirugía por fractura y rehabilitación. Accidente vial menor: Entre 15,000 a 25,000 pesos por el ingreso a urgencias, estudios y analgésicos.

De acuerdo con la empresa, el grupo poblacional entre 20 a 30 años representa la oportunidad de protección más costo-eficiente del mercado, ya que ofrece primas individuales más accesibles, menor historial de siniestralidad y posibilidad de personalizar la cobertura.

Por su parte, Pedro Ibarra apunta que tener protección anticipada también puede ayudar a protegerse contra enfermedades posteriores, como diabetes, ya que estas pueden entrar a las prexistencias que limitan el acceso a atención.

“Contrátalo lo más pronto posible, porque tú no sabes si mañana te detectan alguna enfermedad y esa enfermedad ya no entraría en tu seguro”, advierte el especialista.