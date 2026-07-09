Antigüedad y preexistencias en seguros: qué son y cómo afectan tu seguro de gastos médicos mayores

En el mundo de los seguros, la antigüedad y las preexistencias son dos conceptos que suelen confundirse, pero que pueden cambiar de forma importante la cobertura de un seguro de gastos médicos mayores. Entenderlos ayuda a saber qué cubre la póliza, qué puede excluirse y cómo se evalúa cada riesgo.

Una preexistencia es una condición de salud, enfermedad, lesión o trastorno que ya existía antes de contratar el seguro. De acuerdo con Fundación Mapfre, se trata de una alteración o padecimiento previo al momento de la contratación, incluso si no contaba con un diagnóstico formal.

En muchos casos, las preexistencias quedan fuera de cobertura, salvo que la póliza indique lo contrario. Por eso, este concepto es clave al contratar un seguro de gastos médicos mayores, ya que puede influir en la aceptación de la póliza y en el alcance real de la protección.

¿Qué significa la antigüedad en un seguro?

La antigüedad es el tiempo que una persona ha mantenido contratada su póliza con la misma aseguradora o sin interrupciones en la cobertura. Este factor puede ser relevante porque, en algunos casos, ayuda a conservar beneficios, reducir periodos de espera o mantener continuidad en la protección médica.

A diferencia de la preexistencia, la antigüedad no se refiere a un padecimiento, sino al historial de permanencia dentro del seguro. Esa diferencia es importante porque ambas variables impactan la cobertura, pero desde ángulos distintos.

¿Cómo funcionan en un seguro de gastos médicos mayores?

Cuando una persona contrata un seguro, la aseguradora suele aplicar un cuestionario médico para evaluar el riesgo. Con base en esa información, puede aceptar la póliza, excluir ciertas condiciones o ajustar la prima.

En algunos casos, las aseguradoras sí cubren preexistencias, pero bajo condiciones específicas, con periodos de espera o con restricciones para tratamientos relacionados. En cuanto a la antigüedad, ésta puede ayudar a conservar continuidad de cobertura y evitar que algunos plazos vuelvan a empezar desde cero al cambiar de plan o renovar la póliza.

¿Cómo afectan la cobertura?

Las preexistencias pueden hacer que una enfermedad quede fuera de cobertura, que se limite el pago de ciertos gastos o que la aseguradora establezca condiciones especiales para atender ese padecimiento. La antigüedad, por su parte, puede facilitar que el asegurado conserve beneficios y mantenga la continuidad de su protección.

En términos prácticos, esto significa que no solo importa tener un seguro, sino entender desde el inicio qué riesgos están cubiertos y cuáles no. También importa revisar si una renovación o cambio de póliza respeta la antigüedad acumulada.

Caso práctico: María y la hipertensión

Para entender mejor cómo aplican estos conceptos, pensemos en María, de 38 años, que contrata un seguro de gastos médicos mayores. Durante el cuestionario médico, declara que hace tres años le diagnosticaron hipertensión y que toma medicamento de forma continua.

La aseguradora clasifica la hipertensión como una preexistencia, porque el padecimiento ya existía antes de contratar la póliza. Dependiendo de las condiciones del contrato, la compañía puede excluir esa condición, imponer una espera o limitar los gastos relacionados con ese diagnóstico.

Si María mantiene su póliza activa durante varios años sin interrupciones, esa permanencia se traduce en antigüedad. En caso de renovar sin cortes o cambiar de plan dentro de la misma aseguradora, esa antigüedad puede ayudarle a conservar beneficios o evitar que ciertos plazos vuelvan a comenzar desde cero.

Diferencias Concepto Qué es Cómo funciona Cómo afecta el seguro de gastos médicos mayores Preexistencia Es una enfermedad, lesión o condición de salud que ya existía antes de contratar el seguro. La aseguradora la detecta mediante el cuestionario médico y, según la póliza, puede excluirla, limitarla o ponerle condiciones especiales. Puede dejar fuera de cobertura tratamientos relacionados, limitar el pago de gastos o incluso generar restricciones en la póliza. Antigüedad Es el tiempo continuo que una persona ha mantenido su póliza activa con la misma aseguradora. Se calcula desde la contratación inicial o desde la última renovación sin interrupción. Puede ayudar a conservar beneficios, mantener continuidad de cobertura y evitar que ciertos periodos de espera vuelvan a empezar desde cero.

¿Qué revisar antes de contratar?

Antes de firmar una póliza, conviene revisar cinco puntos:

El cuestionario médico.

Las exclusiones de cobertura.

Los periodos de espera.

La definición de preexistencia que usa la aseguradora.

Las reglas para conservar la antigüedad.

Ser transparente sobre el estado de salud es fundamental para evitar rechazos posteriores o problemas al presentar un reclamo. También ayuda a contratar un seguro con expectativas claras sobre lo que sí cubrirá y lo que no.

La antigüedad y las preexistencias no son tecnicismos menores. Son factores que pueden cambiar el valor real de un seguro de gastos médicos mayores, tanto en cobertura como en continuidad de protección. Entenderlos antes de contratar puede marcar la diferencia entre una póliza útil y una cobertura llena de sorpresas.