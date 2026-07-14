Peugeot 3008 y 5008 Black Edition en México: precio, versiones y equipo de la nueva edición especial

Peugeot México acaba de expandir la alineación de sus SUV más nuevos, la Peugeot 3008 y la Peugeot 5008, con la Black Edition 2027: un par de modelos con detalles estéticos únicos, más confort y tecnología, producidos en cantidades muy limitadas para el país.

¿Qué cambia en la Peugeot 3008 y 5008 Black Edition?

Peugeot 3008 y 5008 Black Edition 2027

Por fuera, sus cambios más notorios son el color Negro Perla de la carrocería y un sticker con la bandera francesa colocado sobre la tapa de la cajuela, un guiño directo al origen galo de la marca.

En el interior, ambas camionetas reciben vestiduras en piel Nappa genuina para elevar la percepción de calidad. Los asientos delanteros por cierto, cuentan con ajuste eléctrico, memoria para el conductor, calefacción, ventilación y masaje; los traseros también incorporan calefacción.

Fuera de estos detalles, ambos SUV conservan el mismo nivel de equipo y motorización de las variantes GT, las tope de gama. A continuación, un resumen de sus características.

Peugeot 3008 Black Edition 2027: diseño y equipamiento

Peugeot 3008 y 5008 Black Edition 2027

La 3008 y la 5008 parten de la misma plataforma y comparten gran parte del diseño, el equipamiento y el tren motriz. La principal diferencia exterior es que la Peugeot 3008 es un SUV coupé de 4.54 metros de largo, con solo dos filas de asientos y un look más juvenil y deportivo.

Entre sus elementos destacan los faros y calaveras LED, el techo panorámico y los rines de 19". Su cajuela ofrece una capacidad de hasta 520 litros.

Tecnología e interior de la Peugeot 3008

Peugeot 3008

Por dentro incorpora el Peugeot i-Cockpit Panorámico: un marco curvo donde conviven dos pantallas que en conjunto suman 21" para el cuadro de instrumentos digital y el sistema de infoentretenimiento, compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica.

El equipamiento se completa con aire acondicionado automático de doble zona, cargador inalámbrico para celular, apertura eléctrica de cajuela, freno de estacionamiento eléctrico, selector de modos de manejo, pantalla táctil de 9.7" para controlar funciones de confort, volante calefactable e iluminación ambiental, entre muchas otras.

Seguridad de la Peugeot 3008 Black Edition

En seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión en llantas, cámara de 360° y una suite completa de asistencias avanzadas a la conducción. Incluye freno autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, monitor de punto ciego y mantenimiento de carril, entre otras.

Motor de la Peugeot 3008

Mecánicamente lleva un motor turbo de cuatro cilindros y 1.6 litros que genera 180 hp y 221 lb-pie de par (300 Nm), enviados exclusivamente al eje delantero a través de una caja automática de seis marchas.

La Peugeot 3008 Black Edition 2027 estará limitada a solo 70 unidades para todo México.

Peugeot 3008: precios y versiones en México 2027

Peugeot 3008 Allure Pack 2027: $660,900

Peugeot 3008 GT 2027: $735,900

Peugeot 3008 Black Edition 2027: $745,900

Peugeot 5008 Black Edition 2027: la opción de tres filas de asientos

Peugeot 3008 y 5008 Black Edition 2027

La 5008 puede interpretarse como la variante familiar de la 3008, ya que comparten gran parte del equipo y el diseño. En este caso mide 4.79 metros de largo y adopta un diseño más tradicional que le brinda mayor espacio interior, aprovechado para sumar una tercera fila de asientos.

Peugeot 5008 Black Edition 2027

Por fuera ofrece el mismo nivel de equipamiento de la 3008, y lo mismo sucede por dentro, salvo por la adición de esa tercera fila.

Su cajuela tiene capacidad para 348 litros con las tres filas en su posición, y llega hasta 933 litros con la tercera fila abatida.

En seguridad comparte la misma suite de asistencias avanzadas, además de la seguridad activa y pasiva de la 3008.

Bajo el cofre repite la fórmula: motor turbo de 1.6 litros con 180 hp y 221 lb-pie de par, más la misma caja automática de seis cambios.

La Peugeot 5008 Black Edition 2027 estará limitada a solo 45 ejemplares en México.

Peugeot 5008: precios y versiones en México 2027

Peugeot 5008 GT 2027: $785,900

Peugeot 5008 Black Edition 2027: $795,900

Peugeot 3008 y 5008 Black Edition: una edición para coleccionistas

Con apenas 70 unidades de la 3008 y 45 de la 5008, la Black Edition se perfila como una de las series más exclusivas de Peugeot en México. Combina el color Negro Perla, la piel Nappa y el máximo nivel de equipamiento de la gama GT, en una celebración francesa pensada para quienes buscan un SUV distinto dentro del segmento.