 ¿Cuándo conviene pagar más en tu póliza de seguro de gastos médicos mayores?

Un error frecuente al comparar pólizas de seguro de gastos médicos mayores (SGMM) es fijarse principalmente en el precio de la prima, si es más barata o no. Sin embargo, esta cifra es solo una parte del costo real de la protección.

Una póliza con una prima económica puede implicar deducibles o coaseguros más altos que, en una emergencia médica, obliguen al asegurado a desembolsar cantidades importantes en su atención, explicó Moisés Rosas Hernández, director de Negocio de Gastos Médicos en Ahorra Seguros.

Esto puede representar un fuerte golpe financiero, especialmente cuando se trata de honorarios médicos de alta especialidad, como cáncer, neurocirugía o una intervención de columna, dijo Joana Díaz, médico y asesora en gastos médicos mayores.

"La gente necesita ser consciente de que el dinero que se ahorra hoy en la prima puede terminar pagándolo cuando enfrente una enfermedad catastrófica", advirtió la también conocida como “La Doc. de los seguros”.

Para asegurarse que la póliza sí sea un instrumento financiero que ayude a proteger su salud y cartera, se debe tomar en cuenta los siguientes puntos.

Analiza tu etapa de vida

Los costos de una póliza siempre dependen de la circunstancia de la persona: su edad, el sexo, la situación socioeconómica, las necesidades médicas y la probabilidad de padecer una enfermedad.

Un joven freelance de 27 años no pagará lo mismo que una mujer en sus 30 que busca embarazarse, ni que un adulto mayor de 60 años que necesite constantes revisiones médicas en poco tiempo. Las necesidades son diferentes y eso afecta completamente los costos.

Al acercarse con un asesor, es importante ser transparente con todos los datos para encontrar los planes más adecuados, especialmente el historial médico.

Según la doctora Díaz, es un mito que se le negará el aseguramiento a quienes tienen asma o tuvieron cirugías, o que los seguros no pagan ante una situación médica. Sin embargo, este tipo de problemas puede ocurrir cuando se tergiversa la información al momento de contratar.

“Nos pasamos la vida escuchando que los seguros no pagan, pero no vemos las historias detrás. Me ha tocado ver casos en donde no te pagaron porque al comprar la póliza, ya tenías diabetes y le mentiste a la aseguradora. Entonces, mi primer consejo es ser transparentes y aceptar cuáles son las enfermedades que ya tienes”, dijo la especialista.

Equilibrio entre lo que pagas hoy y lo que podrías pagar mañana

Además de la prima, hay dos conceptos importantes a la hora de contratar un SGMM: el deducible y el coaseguro. Ambos serán necesarios a la hora de activar la póliza durante un siniestro.

El deducible es la cantidad de dinero que una persona aportará cada que ocurra una enfermedad o intervención médica; mientras que el coaseguro será un porcentaje del total de la cuenta que el asegurado pagará, además del primer desembolso.

Según Moisés Rosas, el deducible puede estar más influenciado por la prima. Pagar un deducible alto puede traducirse en una prima baja, mientras que, si se busca reducir el deducible, el costo anual del seguro va a incrementarse.

Elegir entre una u otra opción depende, en buena medida, de la capacidad financiera de cada persona.

“La decisión correcta es la que tú puedas sostener hoy, pero también el día que ocupes el seguro”, dijo Tere García, experta en seguros, quien recomienda tener un fondo de emergencia equivalente al deducible y coaseguro contratado.

De esa manera, cuando ocurra una emergencia médica, el asegurado ya tiene los recursos para enfrentar la situación, sin recurrir a préstamos, tarjetas de crédito o deudas adicionales. El monto puede calcularse directamente a partir de las condiciones establecidas.

Tabulador y la red médica pueden marcar la diferencia

Otros aspectos que suelen pasar desapercibidos son el tabulador médico, que establece cuánto pagará la aseguradora por los honorarios médicos, y el nivel de la red de hospitales.

Según los expertos, aunque una póliza permita atenderse en hospitales de alta gama, si el tabulador es bajo, puede dejar al asegurado con grandes cuentas para pagar las diferencias.

Por ello, es esencial revisar que el nivel hospitalario y el tabulador sean consistentes entre sí.

La pregunta que todos deberían hacerse

"Cuando tú tienes tu póliza, pregúntate: ¿puedo pagar el deducible y el coaseguro de mi póliza? Si la respuesta es que no, pues no es tu plan correcto”, señaló Tere García.

Más allá de comparar precios de prima entre aseguradoras, conviene replantear el plan que se piensa contratar, porque el riesgo es que, aunque el seguro exista, resulte imposible de pagar por falta de recursos.

"La compra de un seguro no debe hacerse con prisa. Hay que revisar la solicitud, entender qué cubre y qué no cubre, y asegurarse de que toda la información sea correcta", concluye la Doc. de los seguros.