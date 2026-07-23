Regreso a clases 2026-2027: ¿Cuánto ahorras comprando útiles escolares en Costco vs mercado?

Aunque falta poco más de un mes para que comience el ciclo escolar 2026-2027, es tiempo de comenzar a organizar la compra de la lista de útiles para este regreso a clases, para este momento ya tendrías que haber cumplido con el primer paso: auditar qué elementos son reciclables.

Por eso en este artículo, ponemos manos a la obra en el segundo paso que es organizar la compra. Una vez que ya tienes detectado que cosas del año pasado pueden reutilizar tus hijos, el siguiente paso es adquirir lo que falta.

La pregunta ahora que tendrás que hacer es cómo lo harás, hay varias estrategias, dividir el gasto en las próximas tres quincenas, comprar por mayoreo o unirte a otros padres para que todos ahorren.

Para darte una idea de lo que podías ahorrar con tiempo y planeación hicimos el ejercicio de comprar en Cotsco vs Plaza Mesones en el Centro de la Ciudad de México, para ellos consideramos la lista sugerida de la Secretaría de Educación Pública para primero de primaria y primero de secundaria.

De esta manera la lista de primer grado de primaria es la siguiente:

2 cuadernos de cuadrícula grande tamaño profesional

1 cuaderno de rayas tamaño profesional

Lápiz, goma para borrar, sacapuntas, tijeras de punta roma y lápiz adhesivo

Lápices de colores de madera o pinturas de cera

50 hojas blancas

Un cuaderno para cada disciplina (definido por docente)

Mientras que la de primero de secundaria se conforma de:

Un cuaderno para cada asignatura (tipo determinado por docente)

Lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras y lápiz adhesivo

Una caja de lápices de colores

Un juego de geometría

50 hojas blancas

Comparativo de precios primero de primaria

El monitoreo de precios nos arroja que para primero de primaria un padre gastaría entre 535 pesos y 715 pesos comprando en Cotsco, mientras que el mercado entre 675 pesos hasta 980 pesos.

En el caso del estudiante de primero de secundaria, el costo sería entre 600 y 830 pesos comprando en Cotsco y de entre 625 y 910 comprando en el mercado.

Así, de acuerdo con precios estimados basados en los monitoreos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) una familia que tiene dos hijos, uno en primero de primaria y otro en segundo de secundaria gastaría entre 1,135 pesos y 1,890 pesos por los útiles de este regreso a clases del ciclo 2026-2007.

Aquí la tabla con el costo por rubro:

Primero de primaria Concepto

Costco (mayoreo) Mercado (mayoreo-menudeo) Primero de primaria 2 cuadernos profesional cuadrícula grande (paq. x6) $70–$80

$100–$150 1 cuaderno profesional rayas $35–$45 $40–$70 Kit escolar (lápiz, goma, sacapuntas, tijeras, lápiz adhesivo)

$120–$160

$130–$180 Caja de colores o ceras $90–$130 $80–$120 50 hojas blancas (paq. 100–200) $40–$60 $25–$40 6 cuadernos uno por asignatura (paq. x6–12) $180–$240

$300–$420 Subtotal primaria $535–$715



$675–$980

Mientras que para secundaria estos son los costos:

Primero de secundaria Concepto Costco (mayoreo) Mercado (mayoreo-menudeo) 6 cuadernos uno por asignatura

$210–$280

$300–$420 Kit completo (lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, etc.)

$180–$240

$150–$220 Caja de colores $90–$130

$80–$120 Juego de geometría

$80–$120 $70–$110 50 hojas blancas $40–$60 $25–$40 Subtotal secundaria $600–$830 $625–$910

¿Cuánto puedes ahorrar entonces?

De acuerdo con este ejercicio de comparación, se estima que podrías ahorrar entre 200 y 350 pesos entre ambos hijos, que representa en 12 y 18% del gasto considerado.

Escenario

Total Costco Total mercado

Ahorro absoluto

Ahorro porcentual Conservador

$1,545 $1,890 $345 18.3% Moderado

$1,340 $1,595 $255 16.0% Optimista

$1,135 $1,300 $165 12.7%

5 tips para maximizar tu ahorro en regreso a clases

De acuerdo con la Profeco, algunas de las estrategias que puedes utilizar para ahorrar este regreso a clases son:

Compra en multipacks: Costco ofrece paquetes de 6–12 cuadernos que reducen el costo por pieza hasta 40%. Divide el gasto: Si compras paquetes grandes, comparte con otras familias para usar solo lo necesario este ciclo. Aprovecha marcas propias: Kirkland Signature y otras marcas de club suelen ser 20–30% más baratas. Anticipación: Los precios suben conforme se acerca el 31 de agosto (inicio oficial del ciclo). Compara antes de salir: Profeco tiene guía de precios oficiales para evitar sobrecostos.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx