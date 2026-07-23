Felipe Macías fortalece unidades deportivas en Querétaro

El Municipio de Querétaro, encabezado por el presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera, impulsa la modernización y ampliación de espacios para la activación física y la convivencia de las familias, mediante la rehabilitación de unidades deportivas y la construcción de nueva infraestructura.

Entre las obras más importantes se encuentra la rehabilitación integral de la Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, con una inversión de 107.7 millones de pesos. El proyecto contempla la sustitución de gradas en el estadio de béisbol, con capacidad para cerca de 800 personas, además de espacios para actividades deportivas, culturales y artísticas.

A esta obra se suma la nueva Unidad Deportiva de Santa María Magdalena, con una inversión de 20.4 millones de pesos para brindar un espacio moderno para la práctica deportiva, la convivencia y el desarrollo comunitario, a más de 11 mil habitantes.

La infraestructura deportiva también crece con la primera etapa de la Unidad Deportiva de la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto, proyecto elegido por la ciudadanía a través de la plataforma Decide Querétaro y por la comunidad estudiantil.

Con una inversión de 30.2 millones de pesos, en su primera etapa, la obra comprende una cancha de futbol 7, dos canchas de flag football, dos de pádel y dos de pickleball, en beneficio de alrededor de cinco mil personas de la comunidad universitaria y vecinos de colonias de los alrededores.

Además, el Municipio transformó espacios que estaban abandonados, en nuevos puntos de encuentro para las familias, como el parque de Balcones de San Pablo y el parque Unidad Nacional. A estas acciones se suma la rehabilitación de la Unidad Deportiva Jurica, para la activación física y la convivencia de las familias.

Con estas obras, el Municipio de Querétaro amplía la infraestructura deportiva para fortalecer el tejido social y que las familias cuenten con espacios seguros y dignos para que disfruten del deporte, la recreación y la convivencia.