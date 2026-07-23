Casa Blanca adelanta que Greer hará un anuncio sobre aranceles este mismo jueves

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, hará un anuncio sobre aranceles este jueves, informó la Casa Blanca, poco antes de que expire el arancel global del 10% del presidente Donald Trump, que vence a medianoche.

Al ser consultada sobre la próxima expiración, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas que habría un anuncio "muy pronto, más tarde hoy (jueves)".

"Les diría que estén atentos para más detalles", afirmó en una rueda de prensa.

Después de que la Corte Suprema anuló una serie de aranceles de Trump en febrero, el mandatario estadounidense los reemplazó rápidamente con un gravamen temporal del 10% a las importaciones.

Pero este gravamen solo puede durar 150 días, lo que significa que vence este viernes.

El gobierno de Trump ha estado preparando una andanada de nuevos gravámenes contra 60 países donde considera que existen situaciones de trabajo forzado, en un intento por reconstruir el muro arancelario del presidente.

Pero las autoridades aún no han establecido un calendario para su imposición.

Estos gravámenes, que oscilan entre el 10% y el 12.5%, fueron propuestos tras una investigación de varios meses y se consideran más duraderos que los anteriores.