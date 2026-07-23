Estudiantes convocan marcha por examen en línea de la UNAM 2026: ¿Cuándo será y qué exigen?

Aspirantes que no obtuvieron un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocaron a una marcha para el próximo 27 de julio con el objetivo de exigir una revisión del proceso de admisión 2026, luego de las inconformidades surgidas tras la primera aplicación del examen de ingreso en modalidad completamente digital y supervisado con herramientas de inteligencia artificial.

La movilización está programada para las 11:00 horas y partirá desde dos puntos: las inmediaciones del Metro Universidad y del Metrobús Ciudad Universitaria. Ambos contingentes avanzarán hacia la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría, donde los organizadores buscarán entregar sus peticiones a las autoridades universitarias.

Los convocantes hicieron un llamado a estudiantes, familiares y ciudadanos a sumarse a la protesta con prendas de color azul marino o blanco. Además, aseguraron que la manifestación será completamente pacífica y pidieron a los asistentes llevar documentos relacionados con su proceso de admisión para respaldar sus solicitudes.

¿Qué exigen los aspirantes?

Los colectivos inconformes demandan una auditoría al proceso de admisión, la revisión individual de los exámenes invalidados, una explicación técnica sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada durante la evaluación y, para futuras convocatorias, el regreso del examen presencial.

La convocatoria surge después de que cientos de aspirantes expresaran en redes sociales dudas sobre los resultados del concurso de selección. Entre las principales inconformidades señalan que algunos estudiantes con puntajes altos no obtuvieron un lugar, mientras que otros con menos aciertos sí fueron admitidos, además de cuestionar los criterios aplicados durante la supervisión digital.

El abogado Jeremías Lobato afirmó conocer casos de aspirantes que alcanzaron hasta 100 aciertos sin ser seleccionados. Sin embargo, la propia UNAM ha reiterado que el número de respuestas correctas no garantiza el ingreso, ya que el puntaje mínimo cambia cada año dependiendo de la demanda de cada carrera, el plantel, la modalidad y los lugares disponibles.

Las dudas sobre el examen en línea

El Concurso de Selección 2026 fue el primero en realizarse completamente en línea mediante un sistema de supervisión apoyado por inteligencia artificial.

La Universidad explicó que esta tecnología registró imágenes, audio y posibles conductas consideradas irregulares durante la prueba. No obstante, aclaró que la inteligencia artificial no canceló automáticamente ningún examen, ya que las alertas fueron revisadas posteriormente por personal universitario antes de tomar una decisión.

Durante el proceso, la institución informó el bloqueo de 1,117 evaluaciones y, al cierre del concurso, señaló que alrededor del dos por ciento de las participaciones fueron canceladas por presuntas violaciones a la convocatoria y a la legislación universitaria.

Pese a ello, algunos aspirantes sostienen que factores como fallas de internet, ruidos ambientales, movimientos involuntarios o problemas técnicos pudieron generar alertas que afectaron el resultado de sus evaluaciones, por lo que solicitan una revisión caso por caso.

Rectoría ordena informe técnico

Ante la polémica generada tras la publicación de los resultados, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la elaboración de un informe técnico sobre el Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026-2027.

De acuerdo con la Universidad, este documento permitirá revisar el desarrollo del proceso y ofrecer información detallada sobre la aplicación del examen digital, en respuesta a las inquietudes manifestadas por parte de los aspirantes.

La UNAM ha sostenido que el concurso se realizó conforme a la convocatoria y reiteró que el ingreso depende tanto del desempeño de los aspirantes como de la disponibilidad de espacios en cada carrera y plantel.

También piden reforzar los controles

En medio de la controversia, el PAN en la Cámara de Diputados llamó a la UNAM y al resto de las instituciones de educación superior a fortalecer los mecanismos de seguridad en los exámenes de admisión realizados en línea para prevenir posibles fraudes y garantizar la transparencia de estos procesos.

El diputado Daniel Chimal García pidió reforzar los controles de supervisión e investigar posibles irregularidades relacionadas con el uso indebido de herramientas tecnológicas durante la aplicación del examen.

Hasta el momento, las denuncias difundidas por los organizadores de la marcha no han sido acompañadas por una auditoría independiente ni por evidencia técnica pública que demuestre una manipulación en la calificación de los exámenes. No obstante, los inconformes sostienen que las condiciones del examen en línea generaron desigualdades que deben ser revisadas por las autoridades universitarias.

La movilización del 27 de julio será la primera organizada tras la publicación de los resultados del concurso de admisión 2026 y busca que la UNAM atienda las demandas de transparencia, revisión de las evaluaciones y esclarecimiento del proceso de selección.