¿El hotel canceló tu reservación? Esto es lo que puedes exigir, según Profeco

Planear unas vacaciones implica contratar con anticipación servicios como el hospedaje y confiar en que los acuerdos serán respetados. Sin embargo, cuando un hotel incumple una reservación confirmada, se tienen derechos que pueden hacerse valer ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En la sección “Qué hacer si…” de la Revista del Consumidor de julio de 2026, se indica que ningún proveedor puede cancelar de manera unilateral un servicio previamente contratado sin ofrecer una alternativa o una compensación.

Entre las opciones que debe brindar se encuentran la reubicación en condiciones equivalentes, la reprogramación del servicio en otra fecha o la devolución total del monto pagado.

¿Qué se puede exigir?

Por ejemplo; supongamos que si contrataste un paquete vacacional a Cancún con vuelos y hospedaje por cinco noches. Después de liquidar el servicio con tres meses de anticipación y recibir la confirmación de tu reserva, al llegar al hotel, te informan que su hospedaje fue cancelado por sobreventa.

Aunque el personal del establecimiento te propuso buscar otro alojamiento por su cuenta, ello implicaba asumir nuevamente el costo del hospedaje y el traslado. Además, cuando intentaste hablar con el gerente, este se negó a recibirte.

Ante esa situación, puedes recurrir a Conciliaexprés porque el hotel estaba inscrito en ese mecanismo. Como resultado, el establecimiento te contactará y ofrecerá reubicarte sin costo en un hotel cercano de categoría similar, cubrir el traslado y darte un reembolso parcial como compensación.

La Revista del Consumidor señala que, en un caso como ese, la persona consumidora tiene derecho a ser reubicada sin costo adicional en un hotel de condiciones equivalentes o superiores, solicitar la devolución total de su dinero si no acepta las alternativas ofrecidas, pedir una compensación adicional por los inconvenientes ocasionados y recibir por escrito cualquier acuerdo o solución.

¿Cómo respaldar una reclamación?

La Profeco recomienda conservar toda la documentación relacionada con la contratación del servicio para acreditar los compromisos asumidos por el proveedor. Entre éstos se encuentran:

E l contrato .

L a confirmación o el número de reservación .

L os comprobantes de pago .

L os registros de toda comunicación hecha con el establecimiento.

Puedes obtener orientación y asesoría mediante Conciliaexprés y Concilianet.Foto: Hryshchyshen Serhii / Shutterstock

También brinda orientación y asesoría mediante Conciliaexprés y Concilianet para resolver conflictos con proveedores registrados en esos programas. Si el establecimiento no participa en dichos mecanismos, los afectados pueden presentar una queja formal en cualquiera de las Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país.

Asimismo, precisa que el plazo para presentar una reclamación es de un año contado a partir de la fecha de contratación, del pago del servicio o de la última solicitud realizada al proveedor y para iniciar el trámite es indispensable contar con la documentación comercial y los comprobantes correspondientes.