Economía mexicana pierde impulso en mayo; IGAE cae 0.3% tras fuerte avance de abril

La economía mexicana perdió dinamismo en mayo, luego del fuerte crecimiento observado un mes antes, de acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que da seguimiento mensual al desempeño de la economía, reportó una contracción de 0.3% en mayo respecto al mes previo, en términos reales. En abril había registrado un crecimiento de 1.2%, respecto a marzo.

En su comparación anual, la actividad económica mostró un crecimiento de 2.0% en mayo, menor al avance de 2.2% observado en abril.

La información desagregada del Inegi mostró que la caída mensual estuvo explicada principalmente por el desempeño de las actividades secundarias, mientras que los servicios lograron mantenerse en terreno positivo.

Las actividades secundarias, donde se agrupan las industrias, retrocedieron 0.8% mensual. Dentro de este sector, la construcción registró la mayor caída, de 3.7%, seguida por la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas, con un descenso de 0.5 por ciento. La minería y las manufacturas disminuyeron 0.1%, respectivamente.

En tanto, las actividades primarias, que incluyen la agricultura, la ganadería y la pesca, cayeron 0.5% en el mes.

Por su parte, las actividades terciarias, que engloban al sector servicios, crecieron 0.2% respecto a abril y evitaron una contracción más pronunciada del indicador general.

Al interior de los servicios destacaron los avances del comercio al por menor, con un crecimiento de 0.6%; los transportes, correos y almacenamiento, con 0.3%, así como los servicios financieros y de seguros, con un incremento de 0.2 por ciento.

En contraste, los servicios profesionales, científicos y técnicos retrocedieron 1.8%, mientras que la información en medios masivos disminuyó 1.0 por ciento.

Crecimiento anual sigue positivo

En su comparación anual, las actividades primarias encabezaron el crecimiento con un avance de 7.7%, seguidas por las actividades terciarias, con un incremento de 2.6 por ciento. En tanto, las actividades secundarias no mostraron variación respecto a mayo del año pasado.

El resultado de mayo muestra una moderación de la actividad económica tras el fuerte repunte observado en abril, con un menor dinamismo de la industria y un desempeño positivo, aunque moderado, del sector servicios.