¿Beethoven, Marie Curie o los pájaros? El BCE presenta nuevos diseños de los billetes del euro

El Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer este ⁠jueves una lista de finalistas con los nuevos diseños de billetes y espera elegir un ganador antes ⁠de que termine el año, en ⁠su esfuerzo por poner en circulación billetes más seguros en el futuro.

Los 10 diseños preseleccionados, que giran en torno a los temas "Cultura europea" y "Ríos y aves", se someterán ahora a debate público. Los europeos tendrán hasta el 21 de septiembre para dar su opinión, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Las propuestas de billetes incluyen a figuras destacadas como María Skłodowska Curie, la única científica que ha ganado premios Nobel tanto de Física como de Química, el compositor Ludwig van Beethoven y el artista Leonardo da Vinci.

Por su parte, una segunda serie presenta aves como el martín pescador y la cigüeña blanca, según ha indicado el BCE. Se trata del primer rediseño completo de los ⁠billetes de euro desde su primera ⁠emisión en 2002, dijo ⁠el banco central.

El reverso de los billetes incluirá escenas ⁠de la naturaleza o de la vida pública relacionadas con el arte, la ciencia o el ocio.

El BCE ha señalado que, dada la necesidad de desarrollo y pruebas, pasarán varios años antes de que los nuevos billetes entren en circulación una vez seleccionado el diseño definitivo.

Los ⁠billetes antiguos conservarán su valor y seguirán circulando junto con la nueva serie.