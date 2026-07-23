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¿Beethoven, Marie Curie o los pájaros? El BCE presenta nuevos diseños de los billetes del euro
El Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer este jueves una lista de finalistas con los nuevos diseños de billetes y espera elegir un ganador antes de que termine el año, en su esfuerzo por poner en circulación billetes más seguros en el futuro.
El Banco Central Europeo (BCE) dio a conocer este jueves una lista de finalistas con los nuevos diseños de billetes y espera elegir un ganador antes de que termine el año, en su esfuerzo por poner en circulación billetes más seguros en el futuro.
Los 10 diseños preseleccionados, que giran en torno a los temas "Cultura europea" y "Ríos y aves", se someterán ahora a debate público. Los europeos tendrán hasta el 21 de septiembre para dar su opinión, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
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Las propuestas de billetes incluyen a figuras destacadas como María Skłodowska Curie, la única científica que ha ganado premios Nobel tanto de Física como de Química, el compositor Ludwig van Beethoven y el artista Leonardo da Vinci.
Por su parte, una segunda serie presenta aves como el martín pescador y la cigüeña blanca, según ha indicado el BCE. Se trata del primer rediseño completo de los billetes de euro desde su primera emisión en 2002, dijo el banco central.
El reverso de los billetes incluirá escenas de la naturaleza o de la vida pública relacionadas con el arte, la ciencia o el ocio.
El BCE ha señalado que, dada la necesidad de desarrollo y pruebas, pasarán varios años antes de que los nuevos billetes entren en circulación una vez seleccionado el diseño definitivo.
Los billetes antiguos conservarán su valor y seguirán circulando junto con la nueva serie.