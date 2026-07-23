Pug Seal con su propuesta redefine la experiencia boutique en el país

Pug Seal ha construido su identidad desde una premisa poco común en la hotelería: hacer que cada estancia se sienta como una casa con historia. La firma fundada por José Manuel Quintana y Sergio Celis nació de una necesidad personal como viajeros: encontrar lugares con servicio genuino, diseño con sentido y una atmósfera capaz de conectar con el destino.

Esa búsqueda derivó en una colección de hoteles boutique donde el lujo no se mide por la ostentación, sino por la coherencia.

Allan Poe y Anatole France, en Polanco, junto con Pug Seal Oaxaca, fueron distinguidos con Llave MICHELIN, reconocimiento que confirma la solidez de una propuesta basada en hospitalidad, descanso y narrativa cultural.

Diseño con memoria

En Pug Seal, cada propiedad cuenta una historia distinta. Allan Poe rinde tributo a Quetzalcóatl; Anatole France recupera relatos de migración y linaje familiar; Oaxaca dialoga con la cosmovisión zapoteca a través del arte y los símbolos del territorio. La decoración no funciona como ornamento, sino como lenguaje.

hoteles boutique en MéxicoCortesía

La marca también entiende la experiencia desde el servicio. Para Quintana, el diseño, la arquitectura y la ubicación son apenas el punto de partida; el verdadero trabajo ocurre todos los días, en el cuidado de los colaboradores, los huéspedes y la comunidad que rodea cada casa.

Tras la pandemia, Pug Seal decidió fortalecer su modelo y convertirse en propietario de activos estratégicos. Condesa, en Ciudad de México, y Mermejita, en la costa de Oaxaca, forman parte de esa evolución. A través de fideicomisos y operación propia, la firma abre oportunidades de inversión con rendimientos estimados superiores al 15% anual, uso vacacional, plusvalía y participación en hoteles diseñados para crecer sin perder escala, identidad ni vocación cultural.