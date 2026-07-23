Lectura 3:00 min
¿Cuánto cuesta viajar a Cancún, Puerto Vallarta y otros destinos turísticos en vacaciones de verano?
De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), Cancún, Puerto Vallarta y Morelia serán los destinos turísticos con mayor ocupación hotelera en la temporada de vacaciones de verano 2026.
La temporada de vacaciones de verano 2006 ya inició en México y, a lo largo de seis semanas, millones de personas saldrán a disfrutar de los múltiples destinos turísticos que ofrece el país. En 2026, los lugares favoritos son Cancún, Puerto Vallarta y Morelia, según la Secretaría de Turismo (Sectur).
Paquetes turísticos a estos destinos pueden equivaler hasta 22,000 pesos, según donde vivas. A continuación, te compartimos los pecios de la temporada.
Te puede interesar
¿Cuáles son los principales destinos turísticos en este verano?
Según la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, para el periodo vacacional de verano (que comprende del 20 de julio al 30 de agosto), se espera la llegada de 22 millones 400 mil turistas a cuartos de hotel, un aumento de 5.6% respecto al mismo periodo anterior.
Los principales centros turísticos del país, según la ocupación hotelera, son:
- Cancún (Quintana Roo) – 67.9%
- Puerto Vallarta (Jalisco) – 64.4%
- Morelia (Michoacán) – 63.1%
- Monterrey (Nuevo León) – 62.8%
- Puebla (Puebla) - 62.7%
- Los Cabos (Baja California Sur) - 62.5%
- Riviera Maya (Quintana Roo) - 61.2%
- Acapulco (Guerrero) - 60.2%
- Mérida (Yucatán) - 58.7%
- Ciudad de México - 58.2%
Para esta temporada, Morelia se volvió más popular, ya que registró la mayor variación estimada de 26.8% respecto al año anterior. De ella, le sigue Mérida, con 23.4%, y Acapulco, con 20%.
¿Cuánto cuesta ir a los principales destinos?
Los precios siempre estarán sujetos a varias condiciones, como el lugar de partida, el destino, el tipo de hotel y modalidad del viaje. Por ejemplo, ir a Cancún, puede costar de 4,713.75 a 16,228.12 pesos, según datos del Inegi.
Estos son los precios promedio de paquetes turísticos para los primeros tres destinos:
Cancún
Ciudad de origen
Especificaciones del paquete turístico
Precio promedio (a junio de 2026)
Ciudad de México y área metropolitana
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$12,509.82
Puebla, Puebla
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas
$10,033.88
Toluca, Estado de México
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$14,763.13
Pachuca, Hidalgo
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas, todo incluido
$10,415.88
Guadalajara, Jalisco
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$11,223.12
Querétaro, Querétaro
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$14,503.1
Monterrey, Nuevo León
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$16,228.12
Campeche, Campeche
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel de 3 estrellas
$4,713.75
Fuente: Inegi. Precios Promedio
Puerto Vallarta
Ciudad de partida
Especificaciones del paquete turístico
Precio promedio (a junio de 2026)
Ciudad de México y área metropolitana
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 3 estrellas
$11,129.88
Morelia, Michoacán
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$8,272.5
Guadalajara, Jalisco
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$6,832.62
Monterrey, Nuevo León
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$9,214.75
Chihuahua, Chihuahua
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$22,677.38
Tijuana, Baja California
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$11,306.75
Colima, Colima
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$7,814.62
Querétaro, Querétaro
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 5 estrellas
$7,276.52
Fuente: Inegi. Precios Promedio
Morelia
Ciudad de partida
Especificaciones del paquete turístico
Precio promedio (a junio de 2026)
Ciudad de México y área metropolitana
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$3,919.95
Colima, Colima
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$4,522.5
Tepic, Nayarit
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$4,466.5
Fuente: Inegi. Precios Promedio
Para los destinos que subieron de popularidad este 2026, son los siguientes:
Mérida
Ciudad de partida
Especificaciones del paquete turístico
Precio promedio (a junio de 2026)
Acapulco, Guerrero
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$6,264.06
Veracruz, Veracruz
Transporte aéreo, 4 noches en un hotel 4 estrellas
$8,965.25
Villahermosa, Tabasco
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$3,644.05
Chetumal, Quintana Roo
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$2,662.32
Campeche, Campeche
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$2,303.81
Cancún, Quintana Roo
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$3,011.49
Coatzacoalcos, Veracruz
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$6,381.9
Fuente: Inegi. Precios Promedio
Acapulco
Ciudad de partida
Especificaciones del paquete turístico
Precio promedio (a junio de 2026)
Ciudad de México y área metropolitana
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
Entre $ 4,350.75 a $10,510
Toluca, Estado de México
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$5,252.9
Puebla, Puebla
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$4,456.38
Guadalajara, Jalisco
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$11,778.63
Querétaro, Querétaro
Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas
$4,897
Iguala, Guerrero
Transporte terrestre, hotel 4 estrellas (no especifica estancia)
$4,448.15
Acuña, Coahuila
Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas
$18,686.38
Fuente: Inegi. Precios Promedio
Consejos rápidos para salir de vacaciones
Ten en cuenta que verano es temporada de alta demanda de servicios turísticos y de esparcimiento, por lo que los precios tienen a incrementarse. Para proteger tus finanzas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tienen las siguientes recomendaciones:
- Ten un presupuesto: Incluye todos los gastos relacionados con tu viaje (transporte, hospedaje, comida, actividades y un fondo de emergencia). Define cuánto puedes gastar al día y respétalo.
- Usa tarjetas de crédito de forma responsable: Antes de viajar, activa tus notificaciones en tiempo real e informa al banco de tu viaje. Revisa cuánto cobran de comisiones por retiro de efectivo y cuál es tu límite de crédito disponible.
- Lleva dinero en efectivo: Ten solo el necesario para pagos esenciales y distribúyelo para mayor seguridad.