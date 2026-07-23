¿Cuánto cuesta viajar a Cancún, Puerto Vallarta y otros destinos turísticos en vacaciones de verano?

La temporada de vacaciones de verano 2006 ya inició en México y, a lo largo de seis semanas, millones de personas saldrán a disfrutar de los múltiples destinos turísticos que ofrece el país. En 2026, los lugares favoritos son Cancún, Puerto Vallarta y Morelia, según la Secretaría de Turismo (Sectur).

Paquetes turísticos a estos destinos pueden equivaler hasta 22,000 pesos, según donde vivas. A continuación, te compartimos los pecios de la temporada.

¿Cuáles son los principales destinos turísticos en este verano?

Según la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, para el periodo vacacional de verano (que comprende del 20 de julio al 30 de agosto), se espera la llegada de 22 millones 400 mil turistas a cuartos de hotel, un aumento de 5.6% respecto al mismo periodo anterior.

Los principales centros turísticos del país, según la ocupación hotelera, son:

Cancún (Quintana Roo) – 67.9% Puerto Vallarta (Jalisco) – 64.4% Morelia (Michoacán) – 63.1% Monterrey (Nuevo León) – 62.8% Puebla (Puebla) - 62.7% Los Cabos (Baja California Sur) - 62.5% Riviera Maya (Quintana Roo) - 61.2% Acapulco (Guerrero) - 60.2% Mérida (Yucatán) - 58.7% Ciudad de México - 58.2%

Para esta temporada, Morelia se volvió más popular, ya que registró la mayor variación estimada de 26.8% respecto al año anterior. De ella, le sigue Mérida, con 23.4%, y Acapulco, con 20%.

¿Cuánto cuesta ir a los principales destinos?

Los precios siempre estarán sujetos a varias condiciones, como el lugar de partida, el destino, el tipo de hotel y modalidad del viaje. Por ejemplo, ir a Cancún, puede costar de 4,713.75 a 16,228.12 pesos, según datos del Inegi.

Estos son los precios promedio de paquetes turísticos para los primeros tres destinos:

Cancún



Ciudad de origen Especificaciones del paquete turístico Precio promedio (a junio de 2026) Ciudad de México y área metropolitana Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $12,509.82 Puebla, Puebla Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas $10,033.88 Toluca, Estado de México Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $14,763.13 Pachuca, Hidalgo Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas, todo incluido $10,415.88 Guadalajara, Jalisco Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $11,223.12

Querétaro, Querétaro Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $14,503.1 Monterrey, Nuevo León Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $16,228.12 Campeche, Campeche Transporte terrestre, 3 noches en un hotel de 3 estrellas $4,713.75

Fuente: Inegi. Precios Promedio

Puerto Vallarta



Ciudad de partida Especificaciones del paquete turístico Precio promedio (a junio de 2026) Ciudad de México y área metropolitana Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 3 estrellas $11,129.88 Morelia, Michoacán Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $8,272.5 Guadalajara, Jalisco Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $6,832.62 Monterrey, Nuevo León Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $9,214.75 Chihuahua, Chihuahua Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $22,677.38 Tijuana, Baja California Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $11,306.75 Colima, Colima Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $7,814.62 Querétaro, Querétaro Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 5 estrellas $7,276.52 Fuente: Inegi. Precios Promedio

Morelia



Ciudad de partida Especificaciones del paquete turístico Precio promedio (a junio de 2026) Ciudad de México y área metropolitana Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $3,919.95 Colima, Colima Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $4,522.5 Tepic, Nayarit Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $4,466.5 Fuente: Inegi. Precios Promedio

Para los destinos que subieron de popularidad este 2026, son los siguientes:

Mérida



Ciudad de partida Especificaciones del paquete turístico Precio promedio (a junio de 2026) Acapulco, Guerrero Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $6,264.06 Veracruz, Veracruz Transporte aéreo, 4 noches en un hotel 4 estrellas $8,965.25 Villahermosa, Tabasco Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $3,644.05 Chetumal, Quintana Roo Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $2,662.32 Campeche, Campeche Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $2,303.81 Cancún, Quintana Roo Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $3,011.49 Coatzacoalcos, Veracruz Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $6,381.9 Fuente: Inegi. Precios Promedio

Acapulco



Ciudad de partida Especificaciones del paquete turístico Precio promedio (a junio de 2026) Ciudad de México y área metropolitana Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas Entre $ 4,350.75 a $10,510 Toluca, Estado de México Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $5,252.9 Puebla, Puebla Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $4,456.38 Guadalajara, Jalisco Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas $11,778.63 Querétaro, Querétaro Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas $4,897 Iguala, Guerrero Transporte terrestre, hotel 4 estrellas (no especifica estancia) $4,448.15 Acuña, Coahuila Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas $18,686.38 Fuente: Inegi. Precios Promedio

Consejos rápidos para salir de vacaciones

Ten en cuenta que verano es temporada de alta demanda de servicios turísticos y de esparcimiento, por lo que los precios tienen a incrementarse. Para proteger tus finanzas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tienen las siguientes recomendaciones: