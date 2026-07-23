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Lectura 3:00 min

¿Cuánto cuesta viajar a Cancún, Puerto Vallarta y otros destinos turísticos en vacaciones de verano?

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), Cancún, Puerto Vallarta y Morelia serán los destinos turísticos con mayor ocupación hotelera en la temporada de vacaciones de verano 2026.

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Según la Secretaría de Turismo, se espera la llegada de 22 millones 400 mil turistas a cuartos de hotel durante el periodo vacacional de verano (que comprende del 20 de julio al 30 de agosto).Kindel Media - Pexels

Carolina Aguilar Carrasco

La temporada de vacaciones de verano 2006 ya inició en México y, a lo largo de seis semanas, millones de personas saldrán a disfrutar de los múltiples destinos turísticos que ofrece el país. En 2026, los lugares favoritos son Cancún, Puerto Vallarta y Morelia, según la Secretaría de Turismo (Sectur).

Paquetes turísticos a estos destinos pueden equivaler hasta 22,000 pesos, según donde vivas. A continuación, te compartimos los pecios de la temporada.

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¿Cuáles son los principales destinos turísticos en este verano? 

Según la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, para el periodo vacacional de verano (que comprende del 20 de julio al 30 de agosto), se espera la llegada de 22 millones 400 mil turistas a cuartos de hotel, un aumento de 5.6% respecto al mismo periodo anterior.

Los principales centros turísticos del país, según la ocupación hotelera, son:

  1. Cancún (Quintana Roo) – 67.9% 
  2. Puerto Vallarta (Jalisco) – 64.4% 
  3. Morelia (Michoacán) – 63.1% 
  4. Monterrey (Nuevo León) – 62.8% 
  5. Puebla (Puebla) - 62.7% 
  6. Los Cabos (Baja California Sur) - 62.5% 
  7. Riviera Maya (Quintana Roo) - 61.2% 
  8. Acapulco (Guerrero) - 60.2% 
  9. Mérida (Yucatán) - 58.7% 
  10. Ciudad de México - 58.2%  

Para esta temporada, Morelia se volvió más popular, ya que registró la mayor variación estimada de 26.8% respecto al año anterior. De ella, le sigue Mérida, con 23.4%, y Acapulco, con 20%. 

¿Cuánto cuesta ir a los principales destinos? 

Los precios siempre estarán sujetos a varias condiciones, como el lugar de partida, el destino, el tipo de hotel y modalidad del viaje. Por ejemplo, ir a Cancún, puede costar de 4,713.75 a 16,228.12 pesos, según datos del Inegi.

Estos son los precios promedio de paquetes turísticos para los primeros tres destinos: 

Cancún


Ciudad de origen

Especificaciones del paquete turístico

Precio promedio (a junio de 2026)

Ciudad de México y área metropolitana

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$12,509.82

Puebla, Puebla

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas

$10,033.88

Toluca, Estado de México

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$14,763.13

Pachuca, Hidalgo

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas, todo incluido

$10,415.88

Guadalajara, Jalisco

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$11,223.12

Querétaro, Querétaro

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$14,503.1

Monterrey, Nuevo León

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$16,228.12

Campeche, Campeche

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel de 3 estrellas

$4,713.75

Fuente: Inegi. Precios Promedio

Puerto Vallarta 


Ciudad de partida

Especificaciones del paquete turístico

Precio promedio (a junio de 2026)

Ciudad de México y área metropolitana

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 3 estrellas

$11,129.88

Morelia, Michoacán

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$8,272.5

Guadalajara, Jalisco

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$6,832.62

Monterrey, Nuevo León

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$9,214.75

Chihuahua, Chihuahua

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$22,677.38

Tijuana, Baja California

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$11,306.75

Colima, Colima

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$7,814.62

Querétaro, Querétaro

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 5 estrellas

$7,276.52

Fuente: Inegi. Precios Promedio

Morelia


Ciudad de partida

Especificaciones del paquete turístico

Precio promedio (a junio de 2026)

Ciudad de México y área metropolitana

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$3,919.95

Colima, Colima

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$4,522.5

Tepic, Nayarit

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$4,466.5

Fuente: Inegi. Precios Promedio

Para los destinos que subieron de popularidad este 2026, son los siguientes:

Mérida 


Ciudad de partida

Especificaciones del paquete turístico

Precio promedio (a junio de 2026)

Acapulco, Guerrero

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$6,264.06

Veracruz, Veracruz

Transporte aéreo, 4 noches en un hotel 4 estrellas

$8,965.25

Villahermosa, Tabasco

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$3,644.05

Chetumal, Quintana Roo

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$2,662.32

Campeche, Campeche

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$2,303.81

Cancún, Quintana Roo

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$3,011.49

Coatzacoalcos, Veracruz

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$6,381.9

Fuente: Inegi. Precios Promedio

Acapulco


Ciudad de partida

Especificaciones del paquete turístico

Precio promedio (a junio de 2026)

Ciudad de México y área metropolitana

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

Entre $ 4,350.75 a $10,510

Toluca, Estado de México

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$5,252.9

Puebla, Puebla

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$4,456.38

Guadalajara, Jalisco

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$11,778.63

Querétaro, Querétaro

Transporte terrestre, 3 noches en un hotel 4 estrellas

$4,897

Iguala, Guerrero

Transporte terrestre, hotel 4 estrellas (no especifica estancia)

$4,448.15

Acuña, Coahuila

Transporte aéreo, 3 noches en un hotel 5 estrellas

$18,686.38

Fuente: Inegi. Precios Promedio

Consejos rápidos para salir de vacaciones 

Ten en cuenta que verano es temporada de alta demanda de servicios turísticos y de esparcimiento, por lo que los precios tienen a incrementarse. Para proteger tus finanzas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tienen las siguientes recomendaciones:

  1. Ten un presupuesto: Incluye todos los gastos relacionados con tu viaje (transporte, hospedaje, comida, actividades y un fondo de emergencia). Define cuánto puedes gastar al día y respétalo.
  2. Usa tarjetas de crédito de forma responsable: Antes de viajar, activa tus notificaciones en tiempo real e informa al banco de tu viaje. Revisa cuánto cobran de comisiones por retiro de efectivo y cuál es tu límite de crédito disponible.
  3. Lleva dinero en efectivo: Ten solo el necesario para pagos esenciales y distribúyelo para mayor seguridad.

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Carolina Aguilar Carrasco

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y reportera de Finanzas Personales en El Economista. Escribe sobre ahorro, inversión, crédito, seguros y educación financiera para explicar cómo las decisiones sobre el dinero impactan en la vida cotidiana.

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