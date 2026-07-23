Carrefour dice no hay negociaciones en curso sobre venta de activos en Polonia y Argentina

⁠La cadena de supermercados francesa Carrefour ⁠sostuvo este jueves que no hay negociaciones en curso sobre la ⁠venta de activos en ⁠Polonia y Argentina, según dichos de su director financiero Matthieu Malige, sin dar mayores detalles al respecto.

Carrefour reportó ventas mejores de lo esperado en el segundo trimestre, ya que el mayor minorista de alimentos de Europa se benefició de un mejor impulso en Francia y de la vuelta a la expansión en Brasil.

Los ingresos operativos recurrentes del primer semestre ascendieron a 759 millones de euros, con un margen del 1.9%, frente a los 727 ⁠millones de euros del ⁠mismo periodo ⁠del año anterior.

La cadena minorista está llevando ⁠a cabo un plan para ganar cuota de mercado en sus países principales e impulsar la rentabilidad mediante recortes de precios, inversiones digitales y un ahorro anual de costos de 1,000 ⁠millones de euros para 2030.