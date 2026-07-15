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SEP publica el calendario escolar 2026-2027: Conoce todos los puentes, vacaciones y el regreso a clases
La SEP oficializó el calendario escolar 2026-2027. Conoce cuándo inician las clases, los periodos vacacionales y los días sin actividades.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027, que establece el regreso a clases para el lunes 31 de agosto de 2026 y la conclusión de actividades para educación básica el viernes 9 de julio de 2027.
El acuerdo, firmado por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, será aplicable en todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.
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Inicio y fin del ciclo escolar 2026-2027
De acuerdo con el documento oficial, el próximo ciclo escolar comenzará el 31 de agosto de 2026 para millones de estudiantes de educación básica en México. En tanto, las y los docentes deberán reincorporarse una semana antes para participar en actividades de organización y consulta educativa.
Las clases concluirán el 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria, mientras que en las escuelas normales y demás instituciones de formación docente el cierre será el 13 de julio de ese mismo año.
Dos calendarios para el próximo ciclo
La SEP determinó la aplicación de dos calendarios escolares obligatorios en todo el país:
- 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria.
- 190 días efectivos de clase para escuelas normales y centros de formación de docentes.
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Puentes y suspensiones de clases
Durante el ciclo escolar 2026-2027 se contemplan días de descanso oficiales y suspensiones por sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).
Días festivos sin clases
- 16 de septiembre de 2026 (Independencia de México)
- 2 de noviembre de 2026 (Día de Muertos)
- 16 de noviembre de 2026 (Revolución Mexicana)
- 1 de febrero de 2027 (Constitución Mexicana)
- 15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez)
- 5 de mayo de 2027 (Batalla de Puebla)
Sesiones de Consejo Técnico Escolar
- 25 de septiembre de 2026
- 30 de octubre de 2026
- 27 de noviembre de 2026
- 29 de enero de 2027
- 26 de febrero de 2027
- 30 de abril de 2027
- 28 de mayo de 2027
- 25 de junio de 2027
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Vacaciones oficiales
El calendario también contempla tres periodos vacacionales para estudiantes de educación básica:
- Vacaciones de invierno: Del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.
- Vacaciones de Semana Santa: Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.
- Vacaciones de verano: Iniciarán el 9 de julio de 2027, una vez concluido el ciclo escolar.
Fechas clave para evaluaciones y trámites
Entre las actividades administrativas más relevantes se encuentran:
- 13 de noviembre de 2026: registro de calificaciones.
- 23 al 26 de noviembre de 2026: entrega y comunicación de resultados de evaluación.
- 2 al 12 de febrero de 2027: preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y secundaria del ciclo 2027-2028.
- 5 de marzo de 2027: registro de calificaciones.
- 16 al 19 de marzo de 2027: comunicación de resultados de evaluación.
- 18 de junio de 2027: registro de calificaciones.
- 8 y 9 de julio de 2027: entrega final de evaluaciones.
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La dependencia informó que se conservará una semana adicional de receso durante agosto para maestras y maestros, como parte de los compromisos establecidos con el magisterio nacional.
Con la publicación del calendario en el DOF, estudiantes, familias y personal educativo ya cuentan con las fechas oficiales que regirán el ciclo escolar 2026-2027 en todo el país.