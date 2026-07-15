SEP publica el calendario escolar 2026-2027: Conoce todos los puentes, vacaciones y el regreso a clases

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027, que establece el regreso a clases para el lunes 31 de agosto de 2026 y la conclusión de actividades para educación básica el viernes 9 de julio de 2027.

El acuerdo, firmado por el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, será aplicable en todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Inicio y fin del ciclo escolar 2026-2027

De acuerdo con el documento oficial, el próximo ciclo escolar comenzará el 31 de agosto de 2026 para millones de estudiantes de educación básica en México. En tanto, las y los docentes deberán reincorporarse una semana antes para participar en actividades de organización y consulta educativa.

Las clases concluirán el 9 de julio de 2027 para preescolar, primaria y secundaria, mientras que en las escuelas normales y demás instituciones de formación docente el cierre será el 13 de julio de ese mismo año.

Dos calendarios para el próximo ciclo

La SEP determinó la aplicación de dos calendarios escolares obligatorios en todo el país:

185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria.

para preescolar, primaria y secundaria. 190 días efectivos de clase para escuelas normales y centros de formación de docentes.

Puentes y suspensiones de clases

Durante el ciclo escolar 2026-2027 se contemplan días de descanso oficiales y suspensiones por sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

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Días festivos sin clases

16 de septiembre de 2026 (Independencia de México)

2 de noviembre de 2026 (Día de Muertos)

16 de noviembre de 2026 (Revolución Mexicana)

1 de febrero de 2027 (Constitución Mexicana)

15 de marzo de 2027 (Natalicio de Benito Juárez)

5 de mayo de 2027 (Batalla de Puebla)

Sesiones de Consejo Técnico Escolar

25 de septiembre de 2026

30 de octubre de 2026

27 de noviembre de 2026

29 de enero de 2027

26 de febrero de 2027

30 de abril de 2027

28 de mayo de 2027

25 de junio de 2027

Vacaciones oficiales

El calendario también contempla tres periodos vacacionales para estudiantes de educación básica:

Vacaciones de invierno: Del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027.

Del 21 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Vacaciones de Semana Santa: Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

Del 22 de marzo al 2 de abril de 2027. Vacaciones de verano: Iniciarán el 9 de julio de 2027, una vez concluido el ciclo escolar.

Fechas clave para evaluaciones y trámites

Entre las actividades administrativas más relevantes se encuentran:

13 de noviembre de 2026: registro de calificaciones.

23 al 26 de noviembre de 2026: entrega y comunicación de resultados de evaluación.

2 al 12 de febrero de 2027: preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y secundaria del ciclo 2027-2028.

5 de marzo de 2027: registro de calificaciones.

16 al 19 de marzo de 2027: comunicación de resultados de evaluación.

18 de junio de 2027: registro de calificaciones.

8 y 9 de julio de 2027: entrega final de evaluaciones.

La dependencia informó que se conservará una semana adicional de receso durante agosto para maestras y maestros, como parte de los compromisos establecidos con el magisterio nacional.

Con la publicación del calendario en el DOF, estudiantes, familias y personal educativo ya cuentan con las fechas oficiales que regirán el ciclo escolar 2026-2027 en todo el país.