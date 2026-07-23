Nu México operará como banco a partir del 6 de agosto tras migración técnica

Nu México iniciará operaciones como banco en el país a partir del próximo 6 de agosto, informó la institución este jueves.

Lo anterior, detalló, tras completar un proceso de migración tecnológica y haber recibido la autorización final de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el pasado 10 de julio.

“Nu será el banco digital más grande del país el 6 de agosto, atendiendo a más de 15 millones de clientes”, destacó.

Realizará migración técnica un día antes

La entidad explicó que para completar la transición, el 5 de agosto Nu llevará a cabo una migración técnica planificada de su infraestructura de Sofipo, proceso necesario para el cambio de figura regulatoria.

“Una vez concluido ese paso, Nu México empezará a operar como institución de banca múltiple”, subrayó.

Puntualizó que durante la ventana de migración, que se realizará entre las 17:30 y 22:00 horas del 5 de agosto, algunos servicios no estarán disponibles, incluyendo las transferencias SPEI, y el acceso a la app, para, por ejemplo, consultar saldos o descargar estados de cuenta.

Sin embargo, aclaró que las tarjetas de débito y crédito Nu operarán con normalidad, y los recursos de los clientes permanecerán seguros en todo momento.

Nu reiteró su compromiso de cuidar la experiencia y el tiempo de sus usuarios, por lo que notificará directamente a sus clientes por mail y a través de la app una semana antes de la ventana de migración para que puedan programar sus transacciones.

De igual forma, apuntó, durante el período de suspensión programada de la app, los usuarios podrán contactar al equipo de soporte a través de su línea telefónica: 55 9225 2622.

Fortalece contribución a finanzas digitales

Con esta transición hacia la banca múltiple, Nu fortalece su contribución a las finanzas digitales en México, donde hoy atiende a cerca del 15% de la población adulta del país.

En ese camino, sus clientes han ahorrado aproximadamente 48,500 millones de pesos en comisiones, anualidades y costos de transferencias, apostando por un modelo financiero más simple y accesible.

Ese mismo modelo ha cambiado hábitos cotidianos, pues cerca del 60% de los clientes de Nu dice que, gracias a la compañía, hoy usa menos efectivo que antes, y el 86% califica como “alto” el impacto de Nu en su vida, resaltando mayor estabilidad y control sobre sus finanzas.

"Este hito es un punto de partida para seguir acompañando de cerca a nuestros clientes. Operar como banco nos da las herramientas para evolucionar junto a ellos, manteniendo la misma esencia, simplicidad y transparencia de siempre, ahora con más posibilidades. Seguimos con la ambición de consolidarnos como el banco más amado de México", afirmó al respecto Armando Herrera, CEO de Nu México.