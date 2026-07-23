Alianza Ford y Geely: fabricarán y desarrollarán autos en conjunto en Europa

Hace unas horas, Ford y Geely anunciaron una nueva alianza que girará en torno a la planta de Valencia, España, propiedad de Ford. Esta colaboración tendrá una participación del 66% por parte de Ford y del 34% restante por parte de Geely. Con ella se busca compartir capacidad de producción, desarrollar y construir nuevos productos electrificados para ambas marcas, así como mejorar algunos ya existentes.

Gracias a esta sociedad, Ford podrá acelerar el desarrollo de autos electrificados con los que retar a los fabricantes chinos que le han estado quitando mercado desde hace años en Europa. Por su parte, Geely tendrá la oportunidad de fabricar algunos productos localmente en el viejo continente, así como acceder al know-how de producción de Ford.

Cuándo comienza la alianza Ford-Geely

Ford y Geely crean una alianza en Europa

La alianza está programada para comenzar operaciones durante la primera mitad de 2027. A lo largo de 2028, los productos acordados entre ambas marcas comenzarán a presentarse y venderse.

La planta de Valencia: el corazón de la colaboración

La planta de Valencia de Ford es una de las más grandes de toda Europa, además de ser muy avanzada a nivel tecnológico. Su capacidad de producción anual, hasta el momento, es de cerca de 500,000 unidades.

Parte de la colaboración implica una mejora de las instalaciones para que ambas marcas puedan aumentar la producción total del sitio, reducir costos operativos y mejorar su eficiencia. Qué autos se fabricarán en la planta de Valencia

Por ahora se sabe que la Ford Kuga (Escape europea) seguirá en producción en esta planta al menos hasta 2028. Después de eso, Ford ya anunció el lanzamiento de una camioneta de la familia Bronco enfocada en el mercado europeo, probablemente más pequeña que la Bronco estadounidense.

También habrá un nuevo SUV de Ford desarrollado en conjunto con Geely. Ford liderará este proyecto en el apartado de diseño, pero se espera una integración fuerte de los sistemas electrificados de Geely.

Finalmente, en esta planta Geely fabricará el Geely EX2 para el mercado europeo. Además de ser uno de sus productos más exitosos en China, también lo está siendo en muchos mercados del mundo. Su producción europea comenzará en 2028. El imparable crecimiento de Geely fuera de China

El crecimiento de Geely fuera de China no se detiene: durante la primera mitad de 2026, la marca vendió 474,000 unidades fuera de China, un aumento del 158% respecto a 2025.