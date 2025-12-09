Gastos de temporada disparan estrés financiero: consejos para cuidar tu salud económica en diciembre

A unas semanas de que termine 2025, los hogares mexicanos enfrentan un aumento natural en sus gastos: celebraciones, compromisos familiares, pagos pendientes y compras de temporada.

Este contexto suele detonar altos niveles de estrés financiero. Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), el estrés financiero puede desencadenar ansiedad, insomnio y problemas físicos, como presión arterial elevada o gastritis.

Gastos y créditos aumentan en la recta final del año

La Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI, 2023) reveló que dos de cada tres mexicanos experimentaron estrés financiero de moderado a alto. Las familias destinan en promedio más de 19,000 pesos en comida, decoraciones y regalos durante diciembre, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía y Profeco. Además, cuatro de cada diez personas planean cubrir estos gastos principalmente con su aguinaldo, lo que muestra que los ingresos extraordinarios no siempre alcanzan para equilibrar el presupuesto.

En este escenario, la búsqueda de liquidez crece. Datos de Provident indican que en noviembre y diciembre de 2023 y 2024 la colocación de créditos personales aumentó 2.1% respecto a años anteriores, y la proporción de clientes recurrentes creció 15%. El monto promedio solicitado en 2024 fue de 8,800 pesos, con un incremento del 5% sobre el promedio anual, destinado principalmente a gastos cotidianos y emergencias, no solo a regalos.

Las ciudades donde más creció la demanda de créditos fueron Morelia, Morelos, Puebla y Querétaro. El 50% de los solicitantes tiene entre 25 y 45 años, con mayor representación de mujeres.

Consejos para reducir el impacto del estrés financiero

Para aliviar la presión de los gastos decembrinos y mejorar el control del presupuesto familiar, especialistas y autoridades como Profeco proponen medidas básicas de educación financiera:

Elaborar un presupuesto realista que incluya gastos fijos y variables para anticipar el flujo de dinero. Separar los ingresos extraordinarios, como el aguinaldo, para cubrir pagos pendientes y crear un pequeño fondo de emergencia. Comparar precios y evitar compras impulsivas, priorizando necesidades sobre deseos. Usar el crédito de manera responsable, solicitándolo sólo en caso necesario y evaluando la capacidad de pago. Consultar guías oficiales y herramientas digitales de educación financiera gratuitas ofrecidas por Profeco y Condusef.

Para muchas familias mexicanas, el financiamiento responsable permite afrontar el cierre de año con mayor estabilidad. Promover programas educativos efectivos es clave para mitigar el estrés financiero asociado a esta temporada y fomentar hábitos saludables de manejo del dinero.