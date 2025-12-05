¿Por qué cae la confianza del consumidor en noviembre? Pesimismo afecta planes de ahorro y compras

En plena temporada de compras, la confianza del consumidor mexicano registró un retroceso en noviembre de 2025, con un impacto visible en las expectativas de ahorro, empleo y adquisiciones importantes, según la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO).

De acuerdo con datos del del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 44.2 puntos, sumando una disminución mensual de 1.6 puntos y una caída anual de 3.5 puntos. Esta baja refleja un sentimiento pesimista sobre las condiciones económicas del país y de los hogares.

El estudio confirma que los cinco componentes principales del ICC presentaron descensos, mostrando una disminución generalizada en las percepciones sobre la economía presente y futura, así como en la disposición para realizar compras de bienes duraderos.

Indicadores complementarios: impacto en ahorro, empleo y compras clave

La encuesta recopila 10 indicadores complementarios para obtener una visión más amplia de la confianza del consumidor. Los resultados de noviembre de 2025, ajustados por estacionalidad, muestran las siguientes disminuciones en las áreas específicas:

1. Confianza en los ahorros personales:

La confianza en las "Posibilidades actuales de ahorrar alguna parte de sus ingresos" se ubicó en 38.0 puntos en noviembre de 2025. Este indicador registró la mayor caída mensual entre los complementarios, disminuyendo 2.9 puntos respecto a octubre de 2025. En comparación anual (respecto a noviembre de 2024), también presentó una disminución de 1.5 puntos. Condiciones esperadas para ahorrar: Las "Condiciones económicas para ahorrar dentro de 12 meses comparadas con las actuales" alcanzaron los 52.0 puntos. Esta métrica tuvo una reducción mensual de 0.9 puntos y una caída anual de 0.4 puntos.

2. Perspectivas laborales futuras:

El indicador sobre la "Situación del empleo en el país en los próximos 12 meses" se situó en 46.3 puntos en noviembre de 2025. Aunque registró una caída mensual de 1.1 puntos, la disminución anual fue considerablemente mayor, alcanzando 6.0 puntos.

3. Planes para compras importantes (automóviles o viviendas):

La planeación de algún miembro del hogar para comprar un automóvil (nuevo o usado) en los próximos 2 años se ubicó en 14.3 puntos. Este indicador tuvo una reducción de 1.0 puntos respecto al mes anterior y 2.6 puntos en su comparación anual. Compra, construcción o remodelación de casa: La consideración de algún miembro del hogar para comprar, construir o remodelar una casa en los próximos 2 años se encontró en 18.5 puntos. Esta percepción disminuyó 1.5 puntos mensualmente y 1.2 puntos anualmente.

El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) resulta del promedio de cinco indicadores parciales que miden las percepciones sobre las situaciones económicas actual y futura del hogar y del país, además de la propensión a adquirir bienes de consumo duradero.