Alsea invertirá 5,500 millones de pesos en 2026; abriría hasta 220 cafeterías y restaurantes

Alsea, operador líder de cafeterías y restaurantes en América Latina y Europa, invertirá 5,500 millones de pesos este año, los cuales se destinarán a la apertura de nuevas tiendas, remodelaciones, transformación digital y otros proyectos destinados a mantener su crecimiento.

Estas inversiones de capital (CapEx) representan un 7.8 % más que las de 2025, cuando destinó 5,100 millones de pesos.

El anuncio se realizó durante el evento “Alsea Day”, donde la compañía presentó su Guía 2026, que contempla la apertura de entre 180 y 220 nuevos establecimientos, principalmente de las cadenas Starbucks y Domino's Pizza, distribuidos en los distintos mercados donde opera.

De estos nuevos establecimientos, alrededor del 65% se establecerá en México, otro 30% en Europa y el restante 5% en Sudamérica.

En 2025 llevó a cabo un total de 169 aperturas de establecimientos de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo, para llegar a un total de 4,820 unidades.

En cuanto a su plan de remodelaciones, Alsea llevará a cabo estos trabajos en 360 de sus establecimientos, restaurantes y cafeterías durante este año.

Hoy, el 40% de su cartera tiene potencial de renovación. Además, los formatos más pequeños de Starbucks permitirán a Alsea llegar a nuevas ubicaciones y reforzar su presencia en el mercado.

La administración estima que cuando se remodelan las sucursales, las ventas llegan a aumentar entre 5 y 15% según el formato y marca del establecimiento del que se trate.

Junto con su plan de inversiones de capital (capex), la también operadora de Burger King estimó que sus ventas totales crecerán entre 5 y 7%, mientras que las ventas mismas tiendas registrarán un incremento de entre 4 y 6% en 2026.

"Estamos comprometidos con fortalecer el liderazgo de Alsea en el sector al impulsar un crecimiento racional, orgánico y sostenible enfocado en generar valor para nuestros inversionistas, colaboradores, clientes y comunidades” expresó el director general de la empresa, Christian Gurría ante inversionistas y analistas en Nueva York.

La también operadora de restaurantes Vips reforzará su portafolio de marcas durante este año con la incorporación de Chipotle y Raising Canes. Las primeras sucursales se esperan en Monterrey y en la Ciudad de México.

“Alsea sigue viendo una recuperación relevante del tráfico, reflejada en los resultados del cuarto trimestre de 2025, con un buen rendimiento en enero, un repunte en febrero en medio de desafíos relacionados con la inseguridad en Jalisco, y un regreso a la normalidad en marzo”, dijo el analista senior en Actinver Casa de Bolsa, Antonio Hernández.

Además, añadió que la empresa ve un impulso a las ventas con la celebración de la Copa del Mundo en tres ciudades de México.

Paralelamente, Alsea está simplificando su cartera al desinvertir en activos no básicos en América del Sur y Europa, para enfocarse en marcas más rentables.

“Esto nos permite concentrar los recursos en mercados y marcas con un mayor potencial de crecimiento, lo que se traduce en mejoras significativas en la eficiencia y la rentabilidad”, expuso Christian Gurría en su reciente conferencia con analistas.