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Jerome Powell dice que seguirá al frente de la Fed hasta que se confirme a su sucesor

⁠⁠El presidente de la ⁠Reserva Federal comentó que seguirá al frente ⁠del banco central si ‌su sucesor ​no es confirmado antes de ​mayo, cuando finaliza su actual mandato.

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Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Foto:Reuters

Reuters

⁠El presidente de la ⁠Reserva Federal, Jerome Powell, declaró el miércoles que ⁠seguirá al frente ⁠del banco central si su sucesor no es confirmado antes de mayo, cuando finaliza su actual mandato.

"Si mi sucesor no es confirmado antes de que finalice mi mandato como presidente, ejerceré como presidente interino" hasta que se confirme a un sucesor, declaró Powell en una rueda de prensa tras la última reunión de la Fed.

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Afirmó que eso ⁠es lo ⁠que exige ⁠la ley y "eso es lo ⁠que hemos hecho en varias ocasiones, incluso en las que yo he estado involucrado, y eso es lo que vamos a hacer en ⁠esta situación".

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