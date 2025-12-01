Lectura 2:00 min
Navidad sin estrés financiero: 4 consejos para cuidar tu bolsillo en diciembre
Diciembre es una de las temporadas con mayor presión sobre el bolsillo de las familias mexicanas. De acuerdo con la Condusef, en estas fechas se destinan más de 19,000 pesos en promedio a comida, regalos y decoración.
La llegada de diciembre trae consigo celebraciones, reuniones, regalos… y también muchos gastos. Antes de gastar en exceso en estas fiestas, es importante detenerse y revisar tus prioridades, recomienda Juan Luis Ordaz, director de Estudios Económicos de Banamex.
Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las familias mexicanas destinan en promedio poco más de 19,000 pesos a comidas, decoración y regalos navideños. Este desembolso puede afectar tus finanzas personales si no se planea con anticipación.
La clave para unas fiestas sin estrés financiero está en la organización y la claridad de tus metas. Planear tus gastos, evitar compras impulsivas y priorizar lo importante ayuda a disfrutar la Navidad sin endeudarte. Estos consejos te ayudarán a mantener el control y a celebrar de manera significativa.
4 consejos para cuidar tus finanzas personales en Navidad
1. Prioriza lo esencial: El bienestar familiar y los buenos momentos tienen más valor que los regalos costosos o los gastos innecesarios. Compartir tiempo, preparar una cena especial o realizar actividades en conjunto puede dejar recuerdos duraderos.
2. Establece un presupuesto claro: Define cuánto vas a gastar en regalos, comida y celebraciones. Pon límites realistas y respétalos para no afectar tus gastos habituales. Apartar con anticipación el dinero que usarás en diciembre, incluso en efectivo, te ayudará a evitar excesos.
3. Anticípate y organiza: Divide tus gastos en categorías (eventos, regalos, viajes, decoración). Haz listas y planea con tiempo para aprovechar ofertas y evitar compras apresuradas y más costosas.
4. Elige regalos creativos o hechos a mano: Un obsequio personalizado, una carta o una cena hecha por ti pueden tener mayor significado emocional y menor costo.
Planear estos aspectos te permitirá iniciar el año con finanzas saludables. Disfruta la alegría de diciembre sin que se convierta en estrés financiero en enero.