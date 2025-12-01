Navidad sin estrés financiero: 4 consejos para cuidar tu bolsillo en diciembre

La llegada de diciembre trae consigo celebraciones, reuniones, regalos… y también muchos gastos. Antes de gastar en exceso en estas fiestas, es importante detenerse y revisar tus prioridades, recomienda Juan Luis Ordaz, director de Estudios Económicos de Banamex.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), las familias mexicanas destinan en promedio poco más de 19,000 pesos a comidas, decoración y regalos navideños. Este desembolso puede afectar tus finanzas personales si no se planea con anticipación.

La clave para unas fiestas sin estrés financiero está en la organización y la claridad de tus metas. Planear tus gastos, evitar compras impulsivas y priorizar lo importante ayuda a disfrutar la Navidad sin endeudarte. Estos consejos te ayudarán a mantener el control y a celebrar de manera significativa.

4 consejos para cuidar tus finanzas personales en Navidad

1. Prioriza lo esencial: El bienestar familiar y los buenos momentos tienen más valor que los regalos costosos o los gastos innecesarios. Compartir tiempo, preparar una cena especial o realizar actividades en conjunto puede dejar recuerdos duraderos.

2. Establece un presupuesto claro: Define cuánto vas a gastar en regalos, comida y celebraciones. Pon límites realistas y respétalos para no afectar tus gastos habituales. Apartar con anticipación el dinero que usarás en diciembre, incluso en efectivo, te ayudará a evitar excesos.

3. Anticípate y organiza: Divide tus gastos en categorías (eventos, regalos, viajes, decoración). Haz listas y planea con tiempo para aprovechar ofertas y evitar compras apresuradas y más costosas.

4. Elige regalos creativos o hechos a mano: Un obsequio personalizado, una carta o una cena hecha por ti pueden tener mayor significado emocional y menor costo.

Planear estos aspectos te permitirá iniciar el año con finanzas saludables. Disfruta la alegría de diciembre sin que se convierta en estrés financiero en enero.