EU busca pacto con Brasil sobre minerales críticos y firma un acuerdo con Goiás

Estados Unidos está manteniendo conversaciones con Brasil ⁠para alcanzar un acuerdo sobre las cadenas de suministro de minerales críticos, según declaró el miércoles el encargado de negocios de la embajada estadounidense en el país sudamericano, ⁠Gabriel Escobar, pese a las tensiones diplomáticas.

El ⁠funcionario hizo las declaraciones tras firmar un acuerdo preliminar independiente con el estado de Goiás y justo antes de un evento patrocinado por la embajada de Estados Unidos entre inversores estadounidenses y empresas brasileñas interesadas en producir minerales críticos. Citi y Anglo American estaban entre las empresas asistentes.

"Tenemos una propuesta de acuerdo a nivel federal. La estamos debatiendo, hemos mantenido algunas conversaciones preliminares, pero aún estamos a la espera", declaró Escobar en los márgenes del evento.

Estados Unidos se ha esforzado por conseguir acceso a reservas de minerales críticos, especialmente a las cadenas de suministro de tierras raras, actualmente dominadas por actores chinos. Sin embargo, las tensiones diplomáticas entre Washington y Brasilia han ensombrecido el evento de la embajada.

Funcionarios de Brasilia se retiraron al deteriorarse las relaciones bilaterales después de que un funcionario estadounidense de extrema derecha solicitó la semana pasada visitar al expresidente Jair Bolsonaro en prisión, lo que Brasilia consideró un intento de injerencia en los asuntos internos. Brasil prohibió la entrada del enviado, alegando "falsificación" de los motivos de la visita.

Las autoridades brasileñas recibieron una propuesta de memorando de entendimiento ⁠en febrero, según informaron tres fuentes a Reuters. ⁠Pero parecía ser una copia de ⁠una propuesta enviada a otro país, incluyendo el nombre incorrecto del país, según dijo una fuente ⁠a Reuters. El error fue corregido más tarde.

Las negociaciones están en curso con la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, según las fuentes, y forman parte de una posible visita del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington.

Sin embargo, una reunión entre Lula y el presidente Donald Trump, que se esperaba que tuviera lugar en Washington este mes, se ha pospuesto en medio del conflicto entre Estados ⁠Unidos e Israel con Irán y las fricciones diplomáticas entre Brasilia y Washington.