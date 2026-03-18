Peso mexicano retrocede frente al dólar tras anuncio de política monetaria de la Fed

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la sesión de media semana. La divisa local, que ya caía desde la apertura, amplió el descenso en línea con otras monedas de la región, en un mercado que reaccionó a la comunicación de la Reserva Federal estadounidense.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.8265 unidades por dólar. Comparado con un registro de 17.6645 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), el movimiento significó para la moneda una pérdida de 16.20 centavos o 0.92 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.8774 unidades y un nivel mínimo de 17.6019. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una canasta de seis monedas, subió 0.74% a 100.30 puntos.

El anuncio de la Fed

En línea con las proyecciones, la Reserva Federal mantuvo la tasa de fondeo en 3.50%-3.75%. La autoridad pronosticó aceleración en la inflación y una tasa de desempleo ⁠estable. Dio un anuncio clave al mantener la proyección de que solo habrá un recorte en este 2026.

Las expectativas del mercado se han mantenido desde la semana pasada en sólo un ajuste de 25 puntos base en la reunión del 9 de noviembre, por lo que los anuncios ya estaban previstos, explicó Jorge Adrián Calderón, operador de renta fija y derivados de tasa de interés.

"Sin embargo, cabe destacar que Jerome Powell (el presidente de la Fed) afirmó que los efectos en la economía de Estados Unidos derivados de la guerra en Oriente Medio aún son inciertos y que la actividad económica sigue sólida aunque se han añadido pocas empleos", dijo.

Un dólar fortalecido

El dólar se fortaleció también después de que Powell aclaró que no se descarta una subida de tasa, aunque no es el escenario base. La divisa avanzaba desde la apertura tras conocerse un dato de precios al productor de Estados Unidos mayor al esperado y noticias de Irán.

"El peso inició la sesión de forma positiva, pero el par empezó a presionarse, reaccionando a noticias sobre la guerra, destacando el anuncio iraní de señalar instalaciones energéticas como legítimos objetivos", destacó Juan Carlos Cruz Tapia, CEO de México Financiero.

Más temprano se dio a conocer que los precios al productor en Estados Unidos crecieron muy por encima de lo esperado en febrero, con un dato de 0.7% frente a la proyección de 0.3%, sin reflejar aún el aumento en el precio del petróleo por la guerra en Oriente Medio.