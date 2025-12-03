Mexicanos gastarán 15% más en Navidad este 2025, aunque comprarán menos regalos: Kantar

En esta temporada navideña, el gasto que los mexicanos harán para comprar regalos aumentará 15%, a pesar de que el número de obsequios que prevén adquirir será considerablemente menor que el año pasado.

En 2025 el presupuesto promedio destinado a regalos será de 6,359 pesos, cifra superior a la registrada en 2024, cuando fue de 5,522 pesos, reveló el estudio “Navidad 2025: Lo que mueve al consumidor mexicano en Navidad”.

Mientras que los consumidores solo planean adquirir 10 regalos, muy por debajo de los 31 obsequios que dieron en 2024, destacó la investigación elaborada por la firma de consultoría de mercado Kantar México.

Según detalló, la mayor parte del presupuesto para regalos se destinará a familiares y seres queridos (65%), mientras que un 20% se prevé para amigos y un 15% para compañeros de trabajo.

“Entre los regalos principales encontramos que se mantiene muy similar el ranqueo a los años anteriores, donde ropa y zapatos es la categoría principal que se piensa regalar, después chocolates y galletas, seguido por accesorios”, dijo en conferencia Paloma Sevy, Client Advisor en Kantar México.

Perfumes y colonias, cosméticos y productos de belleza, juguetes, vinos y licores, libros, equipo deportivo, así como tarjetas de regalo o certificados, se encuentran entre las 10 opciones que los encuestados planean obsequiar en esta Navidad.

El estudio también reveló que aunque el comercio electrónico ha ganado terreno, la mitad de los mexicanos (50%) todavía prefiere realizar sus compras en tiendas físicas.

En dicho canal, el 60% planea acudir a supermercados, el 49% a tiendas departamentales y el 42% a establecimientos especializados en electrónicos, ropa deportiva y otros productos.

En tanto, 29% hará sus compras navideñas en clubes de precios, como Costco o Sam's Club; 28% visitará mercados o puestos ambulantes.

Por tiendas, Liverpool y Walmart son las tiendas donde más piensan comprar las personas, con un 50% de preferencia, seguidas de Coppel (47%) que el año pasado estaba al frente de las preferencias.

Después se ubican Suburbia (35%), Bodega Aurrerá (32%), Chedraui y Sanborns (22%), además de Soriana (21%), Sears (20%). Mientras Miniso y Palacio de Hierro comparten un 17% y Elektra alcanza apenas el 11 por ciento.

“Lo que vemos es un incremento en omnicanalidad, con shoppers que están buscando tanto en tienda física como en productos online y tiene que ver con las categorías y también con las ofertas. La principal razón por la que están escogiendo un lugar u otro es donde encuentran las mejores ofertas”, puntualizó Paloma Sevy.

“Otro indicador importante para la selección del canal es la variedad de productos que pueden encontrar en uno o en otro, la atención personalizada y la experiencia en tienda ya no es algo que esté llamando tanto la atención, sino que más bien se busca esta practicidad tanto en ofertas como en variedad de productos”, resaltó la Client Advisor en Kantar México.

En cuanto al comercio electrónico, Amazon y Mercado Libre siguen siendo los canales favoritos para las compras navideñas, con un 78% y 77% de las preferencias, respectivamente, mostrando un aumento frente al año pasado, cuando registraron un 75 y 68%, en ese orden.

Destacó el caso de Liverpool, ya que se espera que sus ventas en línea crezcan 7 puntos porcentuales, alcanzando un 48% este año. Le siguen Coppel (30%), Shein (25%) y Walmart (22%).

Palacio de Hierro (16%), Sears y Chedraui (13%) continúan siendo, en menor medida, las opciones para comprar en línea en esta temporada, según el estudio.

Tarjeta de crédito, método de pago más usado

Kantar también destacó cambios en los métodos de pago. Este año, la tarjeta de crédito superará al efectivo, con un 31% de preferencia, lo que representa un aumento de 11 puntos porcentuales respecto a 2024, cuando alcanzó un 20 por ciento.

En contraste, el uso de efectivo será utilizado por el 26% de los mexicanos para pagar sus compras navideñas, por debajo del 35% del año pasado.

Mientras que el 29% de los consumidores consultados planea usar la tarjeta de débito este año, ligeramente por encima del 28% registrado en 2024.

“Los beneficios de meses sin intereses o incluso 'empieza a pagar después' sí pueden estar asociados al 'no me voy a dejar de consentir' porque ya lo vimos cualitativamente, Navidad es una época de consentirse y gastar más, pero a lo mejor de una forma más consciente, por lo menos pagar con la tarjeta y empezar a pagar en enero, en febrero, ya después de que cayó el aguinaldo y todos los beneficios”, consideró la especialista en Kantar México.

En este sentido, Edgar Álvarez, Manager of Qualitative en Kantar México, agregó que el uso de la tarjeta de crédito también ayuda a los consumidores a planificar y distribuir sus gastos, sin hacer un desembolso inmediato.

De hecho, agregó que los consumidores anticipan sus compras, principalmente en categorías más grandes como celulares, computadoras y lo hacen en campañas como El Buen Fin.

En este año, el 90% de los mexicanos celebrará las fiestas decembrinas, lo que representa un aumento de 3 puntos respecto al año pasado.

La mayoría celebrará Navidad (52%) y Año Nuevo (45%) principalmente en casa, mientras que el 37% planea reunirse en el hogar de familiares o amigos en ambas fechas.

Solo el 10% tiene previsto viajar para recibir el 2025 y apenas el 5% lo hará para la Nochebuena.

En cuanto a celebraciones fuera del hogar, solo el 2% piensa acudir a un restaurante el 24 de diciembre y un 4% lo hará en Año Nuevo.