Estabilidad, ahorro para viajes y saldar deudas, los objetivos financieros de los mexicanos

Entre los objetivos financieros de los mexicanos está tener estabilidad, ahorrar para viajes y saldar deudas, de acuerdo con el estudio El valor de aprender: Perspectivas globales sobre la educación financiera, realizado por Santander.

Según el análisis, 44% de los mexicanos quisiera volverse financieramente estable como para no preocuparse por el dinero. Mientras que para 41% una de sus prioridades es ahorrar para viajar, y para 35% saldar deudas.

¿Cómo andan en educación financiera?

Los mexicanos, según el informe del banco español, se sienten seguros de sus conocimientos financieros, pues 60% dice tenerlos, aunque cuando llegó la hora de la verdad y les realizaron preguntas sobre la inflación sólo 36% la respondió correctamente.

En ese sentido, sólo 17% recuerda hacer recibido alguna clase de educación financiera en el colegio, mientras que 82% respondió que nunca tuvo un acercamiento escolar con este tema.

Para los encuestados por Santander, entre las ventajas de recibir educación financiera está la capacidad de tomar mejores decisiones (61%), mientras que para otro 52% se trata de una gestión más eficaz del dinero y las deudas. Finalmente, algunos consideran que es el mejor poyo para alcanzar sus objetivos (51%).

¿A quién consultan sobre cuestiones financieras?

Los encuestados respondieron que un asesor o especialista financiero es su primera fuente de información sobre estos temas (54%). Mientras que para 34% las empresas que les proveen estos servicios son la fuente de información y en el tercer lugar encontramos a los miembros de la familia o las redes sociales (27%).

Las áreas clave de aprendizaje son:

Inversiones (69%)

Ahorros (66%)

Tarjetas de débito e impuestos (55%)

Impuestos (49%)

Presupuestos (49%)

Banca (42%)

¿Cuáles son los obstáculos para lograr unas mejores finanzas?

Para 57% de los mexicanos encuestados el principal obstáculo para mejorar su situación financiera es el bajo nivel de sus ingresos.

Mientras que 36% dice que utilizaría sus ahorros para compras de forma excepcional algo de gran valor.

Pese a eso, 85% afirma que, en su hogar, el presupuesto de ingreso y gastos se cumple siempre o a menudo. Y 62% dice que guarda sus ahorros en una cuenta bancaria.

El estudio fue realizado por Ipsos a más de 20,000 personas en 10 países en los que opera Santander y entre sus objetivos está conocer los niveles de confianza financiera de los encuestados; los conocimientos que quieren adquirir y las formas en que preferirían que se les enseñe la educación financiera, ya sea por instituciones educativas o financieras, familia o incluso redes sociales, las que se consideran cada vez una fuente de información.