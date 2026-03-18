Bolsa mexicana cierra con pérdidas; Grupo México y Walmex lideraron los descensos

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones del miércoles. Los índices accionarios locales bajaron moderadamente en un mercado atento a la guerra en Oriente Medio y que recibió el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, perdió 0.63% a 65,779.23 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.54% hasta 1,310.16 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con caídas. La minera Grupo México encabezó los retrocesos, con 2.99% a 186.04 pesos, seguida por Walmex, con 2.77% a 56.07 pesos, y la panificadora Grupo Bimbo, con 1.86% más a 58.03.

"Entre las caíds, destacaron Grupo México, Frisco e Industrias Peñoles, por la volatilidad en el segmento de materiales y minería, que sigue ajustándose a movimientos en commodities y a la incertidumbre global", dijo Laura Torres, Directora de Inversiones IMB Capital Quants.

"Desde mi punto de vista, lo ocurrido hoy sugiere que la bolsa mexicana continúa atrapada en un entorno de alta dependencia externa, donde la dirección de corto plazo estará determinada por la evolución del conflicto en Oriente Medio y la trayectoria del petróleo",añadió.