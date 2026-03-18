Precios del petróleo suben tras ataques a infraestructura energética en Irán y Catar

Los precios del petróleo cerraron al alza este miércoles, como consecuencia de las crecientes preocupaciones de los inversores por los ataques a la infraestructura energética en Irán y Catar y la paralización del crucial estrecho de Ormuz.

El precio del crudo Brent del Mar del Norte, la referencia internacional del petróleo, subió un 3.83% hasta los 107.38 dólares por barril, tras comenzar la sesión en terreno negativo.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate, subió un 0.11% hasta los 96.32 dólares por barril.

Según la televisión estatal iraní, Israel, junto con Estados Unidos, atacó el yacimiento South Pars/North Dome, el mayor campo de gas conocido del mundo, compartido por Irán y Catar.

"Esto representa una nueva escalada: justo cuando uno piensa que las cosas no pueden empeorar, encuentran la manera de empeorarlas aún más", declaró a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Según el analista, "independientemente" de la magnitud de los daños causados por el ataque, "es una línea roja" para Teherán.

La televisión estatal iraní emitió una lista de blancos a atacar que incluye instalaciones de petróleo y gas en Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos, afirmando que se habían convertido en objetivos directos y legítimos.

Ante los repetidos ataques y las dificultades para exportar, varios países han decidido reducir su producción, limitados por su escasa capacidad de almacenamiento.

Las medidas adoptadas por los países para intentar apoyar el comercio de petróleo, como la reciente suspensión de una antigua ley marítima en Estados Unidos, "simplemente no son suficientes", advirtió Kilduff.

El mercado "necesita que se asegure el estrecho de Ormuz para que se pueda reanudar el transporte marítimo" y los precios bajen.

El contrato de futuros TTF holandés, considerado el referente europeo del gas, subió un 6.02% el miércoles, hasta los 54.66 euros por megavatio-hora.