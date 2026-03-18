Chile detecta nuevo caso de gripe aviar H5N1 en aves de corral

La autoridad sanitaria chilena dijo ⁠el miércoles que detectó un nuevo caso de gripe aviar H5N1 en ⁠aves de corral en ⁠la región capital, aunque el país mantiene su estatus sanitario por no existir casos en establecimientos comerciales.

El estatal Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dijo que el caso aparece tras activarse el 4 de marzo el sistema de emergencia por la detección del virus en aves silvestres en la región central de Valparaíso, seguido de hallazgos en otras regiones vecinas.

"El SAG ya activó los protocolos establecidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) para el control de la enfermedad, y así evitar su propagación hacia ⁠otras zonas del territorio ⁠nacional", dijo en ⁠un comunicado.

"Es importante señalar que, al no ⁠existir casos positivos en planteles comerciales, Chile mantiene su estatus sanitario de país libre de influenza aviar altamente patógena", aseguró.

La autoridad llamó a reforzar las medidas de seguridad en instalaciones productivas, considerando que ⁠en esta época se produce el regreso de aves migrantes hacia el hemisferio norte.