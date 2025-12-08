Alza al salario mínimo y aguinaldo, ¿mayor poder adquisitivo o respiro al encarecimiento de la vida?

El aumento al salario mínimo y el aguinaldo son ingresos extraordinarios que ayudan a compensar el encarecimiento generalizado de la vida; sin embargo, su beneficio es momentáneo y no trasciende en el largo plazo, considera la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

Diciembre, dice, trae consigo una combinación poderosa: aguinaldo, aumento salarial y ambiente festivo. Las fiestas, las posadas, los regalos y las cenas navideñas dan la impresión de que "por fin alcanza para todo".

"En los últimos años se han dado aumentos salariales de manera recurrente, pero estos ajustes han sido, en esencia, una respuesta a la inflación y al encarecimiento generalizado de la vida. Son incrementos estructurales que buscan emparejarse con los precios, no un 'premio extra' que pueda gastarse sin medida”, comentó, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.

Si bien el aguinaldo y el aumento de salario son conquistas importantes, no son una fuente inagotable de recursos: si se gastan de golpe, se acaban. Además, si eres un trabajador que no percibe el mínimo, tu remuneración laboral será la misma, sin tener ese beneficio momentáneo.

Rivera añadió que la realidad cotidiana en el pequeño comercio confirma sus declaraciones. Los comerciantes observan que sus clientes llegan con la cartera medida: compran por pieza, piden presentaciones más pequeñas, sustituyen productos más caros por opciones más baratas y recurren con más frecuencia al fiado.

“El país está viviendo una economía del microgasto, donde cada peso se piensa dos veces. En este contexto, diciembre se convierte en un mes crítico”, dijo.

Ante esta realidad que se vive, llamó a las familias a ser precavidas con el dinero para no sufrir más de la cuenta la llamada cuesta de enero: no se trata de dejar de celebrar, sino de celebrar con conciencia.

El maratón Guadalupe–Reyes empuja a muchas familias a sobregastar: cenas abundantes que se pagan con tarjeta, regalos a meses sin intereses, compras de pánico de último momento y salidas que no estaban en el presupuesto. Todo esto genera una falsa sensación de abundancia: parece que hay más dinero, pero en realidad solo se está comprometiendo el ingreso de los meses siguientes.

Para 2026, el minisalario aumentará 13% en casi todo el país, para llegar a 315.04 pesos por día. En tanto, los trabajadores tienen derecho a recibir una cantidad de dinero equivalente, como mínimo, a 15 días de salario por aguinaldo, un beneficio que sólo recibe 45% de la población ocupada.

Celebra con conciencia

La Anpec da cinco consejos para no apretar tus finanzas:

1. Haz tu guardadito antes de gastar. Antes de comprar el primer regalo, separa una parte de tu aguinaldo y de cualquier ingreso extra para enero: renta, servicios, transporte, colegiaturas, regreso a clases. Ese guardadito es tu colchón, trátalo como intocable.

2. Baja deudas caras antes de abrir nuevas. Si traes tarjetas o créditos con intereses altos, utiliza una parte del aguinaldo para reducirlos. Cada peso que te ahorras en intereses es tranquilidad futura. Evita financiar la cena, el alcohol o los regalos con tarjeta a meses: la fiesta se acaba, la deuda se queda.

3. Ponle techo a tu Navidad. Define un presupuesto total para las fiestas (cena, regalos, salidas) y respétalo. Un buen intercambio de regalos puede sustituir múltiples obsequios individuales. Celebra, pero con números claros, no con impulsos.

4. Evita compras de pánico y no lleves todo tu dinero en la calle. No salgas “a ver qué encuentras”, sal con lista. Las compras de último minuto conducen a pagar de más y a llevar cosas que no necesitas. Además, cuida tu seguridad: no traigas todo tu efectivo encima, no retires más de lo necesario y procura usar medios de pago seguros.

5. Apoya al pequeño comercio. Compra en la tiendita y en el comercio local, pero siempre con lista y sin rebasar tu presupuesto. Los detalles sencillos —cocinar en casa, visitar a alguien y pasar tiempo en familia— valen más que un regalo caro. El verdadero regalo es llegar a enero con calma, no con angustia.