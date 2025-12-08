Solo 27% de los mexicanos usará su aguinaldo para ahorrar e invertir: Kantar

Mientras que el 75% de los mexicanos destinará su aguinaldo de este año a comprar regalos de Navidad, solo 27% planea utilizarlo para ahorrar o invertir, de acuerdo con el estudio “Navidad 2025: Lo que mueve al consumidor mexicano en Navidad”, elaborado por la consultoría de mercado Kantar México.

Aunque el ahorro y la inversión ocupan el noveno lugar entre 14 posibles usos del aguinaldo, la firma destacó un ligero avance en esta categoría. En 2024 representaban el 26% y para este 2025 subió a 27%, regresando a los niveles registrados en 2022.

El estudio detalló que dicha prestación de los trabajadores en el país se distribuirá, principalmente, entre cuatro y cinco principales destinos o gastos, empezando por regalos, seguido de ropa y zapatos, así como el gasto en las celebraciones, incluyendo la cena navideña y de fin de año, pago de deudas y vacaciones o viajes.

De hecho, este año creció la intención de usar el aguinaldo para comprar regalos, ya que en el 2024 fue de un 73%, mientras que el gasto en ropa y calzado pasó de 70% a 72%, respectivamente, y en celebraciones y cenas, aumentó de 61 a 65 por ciento.

No obstante, el aumento en la intención de ahorrar e invertir, aunque marginal, refleja una mayor conciencia financiera entre algunos consumidores, aunque también la incipiente predisposición hacia la planeación financiera de largo plazo.

Los consumidores “buscan ese ‘apapacho’ que se están dando y sobre el ahorro, quizá lo distribuyeron antes, durante el año, y por eso ahora no usarán tanto el aguinaldo para eso”, comentó Paloma Sevy, Client Advisor en Kantar México.

Subrayó que el pago de deudas fue ligeramente mayor el año pasado (35%) que en 2025 (34%), al igual que los gastos en el hogar, que pasaron del 40% al 39%, respectivamente.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) informó que el Artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que todas los trabajadores tienen derecho a recibir un aguinaldo, que equivale al menos a 15 días de salario.

El pago debe realizarse antes del 20 de diciembre, aunque algunos trabajadores reciben una parte del aguinaldo desde la primera quincena de noviembre.

Si alguien aún no cumple un año de trabajo, recibirá la parte proporcional del aguinaldo según el tiempo que haya laborado.