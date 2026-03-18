Nominado de Trump para Seguridad Nacional enfrenta duro interrogatorio por migración

El candidato del presidente Donald Trump para asumir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, fue sometido a un duro interrogatorio sobre política migratoria en una tensa audiencia de confirmación en el Senado el miércoles.

Senador por Oklahoma, Mullin procuró distanciarse de la secretaria saliente, Kristin Noem, que abandona el cargo bajo polémica por su reacción a la muerte de dos manifestantes en el estado de Minnesota que protestaban por las redadas contra la inmigración ilegal.

Mullin chocó particularmente con el senador Rand Paul, presidente del comité y también republicano. Paul, quien mantiene una relación conflictiva con Mullin desde hace años, dijo a los periodistas tras las tres horas de audiencia que votaría en contra de su nombramiento.

Los republicanos cuentan con una mayoría de 8-7 en el comité de la cámara alta y se necesita una mayoría simple para enviar la nominación de Mullin al pleno del Senado para una votación de confirmación.

Un senador demócrata del comité, John Fetterman, indicó que podría votar a favor de la confirmación de Mullin y durante la audiencia del miércoles explicó que mantiene una "mentalidad abierta". Se prevé que la votación se celebre el jueves.

Noem fue despedida por Trump después de que calificara negativamente a los protestantes tiroteados en Minneápolis (Minesota), una mujer y un hombre. Mullin dijo que uno de sus objetivos, si es confirmado, sería alejar al DHS y a su polémica agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del foco público.

"Mi objetivo en seis meses es que no seamos la noticia principal todos los días", dijo. "Quiero proteger la patria. Quiero llevar tranquilidad. Quiero devolver la confianza a la agencia".

El senador aseguró que le "encantaría que ICE se convirtiera en una agencia de transporte" para deportar a los migrantes en lugar de estar "en primera línea" con redadas en ciudades y pueblos de todo el país.

Señaló que se exigiría a los agentes federales de inmigración que contaran con órdenes judiciales antes de entrar en domicilios o negocios, a menos que estuvieran persiguiendo a un delincuente comprobado.

Mullin también retiró unas declaraciones que hizo en su momento en las que calificó a uno de los dos estadounidenses abatidos en Minneapolis (Minnesota) de "individuo demente".

El hombre iba armado, y mantuvo al menos dos altercados con agentes del ICE, en el último de los cuales fue tiroteado. "No debería haber dicho eso", afirmó.

También dijo que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que depende del DHS, debería ser "reestructurada" y no eliminada, como han propuesto algunos en la administración Trump. - "Problemas de ira" -

"Problemas de ira"

La audiencia comenzó de forma explosiva cuando Paul confrontó a Mullin por comentarios pasados que el senador por Oklahoma hizo sobre el senador por Kentucky. Mullin, un fornido exluchador y peleador de artes marciales mixtas de 48 años, llegó a llamar a Paul "maldita serpiente" y dijo que "entendía" por qué había sido agredido en 2017.

"Dígame en la cara por qué cree que me lo merecía", le pidió Paul a Mullin. "Y ya que estamos, explíquele al público estadounidense por qué deberían confiar en un hombre con problemas de ira para dar el ejemplo adecuado a los agentes de ICE y de la patrulla fronteriza", añadió.

Mullin se negó a disculparse con Paul por sus comentarios pasados y, refiriéndose a la agresión, dijo: "No creo que a nadie deban golpearlo por sorpresa". Mullin, un firme partidario de Trump, fue elegido senador por Oklahoma en 2022, después de haber pasado 10 años en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.