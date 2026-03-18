QatarEnergy reporta "daños importantes" tras un ataque con misiles iraníes en Ras Laffan

La empresa estatal petrolera ⁠de Catar, QatarEnergy, informó el miércoles que se produjeron "daños importantes" tras los ataques con misiles sufridos por ⁠la ciudad industrial de Ras ⁠Laffan, poco después de que el Ministerio del Interior del país informó de un incendio provocado por una incursión iraní en la zona.

"Se desplegaron inmediatamente equipos de respuesta a emergencias para contener los incendios resultantes", dijo en un comunicado el segundo mayor exportador de GNL del mundo. No hubo víctimas y todo el personal fue localizado, según el comunicado.

Catar condenó el ataque, afirmando que representa una "amenaza directa" para su seguridad nacional. Irán insiste en atacar a Catar y a sus países vecinos con un "enfoque irresponsable", añadió el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Ministerio del Interior de Catar había informado antes que el personal de defensa civil estaba haciendo frente a un incendio en la zona de Ras Laffan ⁠tras un ataque iraní. Señaló que ⁠el incendio se había ⁠controlado de forma preliminar, sin que hubiera heridos.

Ras Laffan, situada ⁠a 80 kilómetros al norte de Doha, es un centro neurálgico de la industria energética y alberga varias empresas internacionales.

Irán había emitido antes una alerta de evacuación para varias instalaciones petroleras en Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Catar, incluida la refinería de Ras Laffan, afirmando que ⁠serían objeto de ataques "en las próximas horas", según la prensa local.