Puebla tiene 150 hectáreas de reserva disponibles para atraer inversiones: Sedetra

Puebla, Pue. Aparte de las 275.2 hectáreas que se tienen comprometidas con 100 empresas interesadas en invertir dentro del Polo de Desarrollo para el Bienestar en el municipio de San José Chiapa, el gobierno del estado tiene 150 hectáreas disponibles en diferentes zonas del estado para la llegada de más industrias.

Así lo comentó el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, quien destacó que los predios están en complejos privados y en áreas propiedad de la administración.

Indicó que estos terrenos tienen las condiciones para ser utilizados por las empresas que busquen ampliar sus operaciones a otras zonas en el interior del estado.

Algunas de las extensiones más grandes de las 150 hectáreas están disponibles en Ahuazotepec, donde hay 45 hectáreas, 34 en Tehuacán y 20 en Ciudad Serdán.

Refirió que se viene trabajando en la recuperación del parque industrial del municipio de Ahuazotepec, el cual tiene muchos años abandonado y puede ser un detonador para la Sierra Norte, la cual se encuentra a 15 kilómetros del puerto de Tuxpan.

Distribución de hectáreas

En el caso del complejo de Tehuacán, ubicado hacia Oaxaca, la dependencia estatal intervino porque es una cantidad importante de hectáreas para atraer inversiones y que pueden favorecer a esa zona, donde tienen municipios de los más pobres del país.

Agregó que será un detonador de empleos para estas zonas de alta marginación, enclavadas en la Sierra Negra.

Gabriel Chedraui dijo que, con la iniciativa privada, hay una promoción de esas reservas para que lleguen nuevos desarrollos industriales.

Asimismo, reconoció que hay parques industriales que no sólo requieren un mantenimiento urgente, sino también impulsar nuevos complejos fabriles para atraer más inversiones.

Bajo este contexto, dijo que en este año destinarán 100 millones de pesos para atender a los parques industriales, dando prioridad a los que requieren una mayor intervención.

Además, dijo, derivado de los diagnósticos que empezaron a hacer a las zonas fabriles, algunos tienen problemas de drenaje y otros se requieren recuperar en el interior del estado porque están abandonados, los cuales pueden ser polos de atracción de inversiones.