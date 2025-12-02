Date tus gustos: consejos para armar un fondo de ahorro destinado a pequeños placeres

Ahorrar es un desafío para millones de mexicanos, especialmente en un contexto donde los gastos cotidianos parecen absorber todo el ingreso disponible. Sin embargo, pequeños cambios en los hábitos pueden marcar la diferencia, como lo demuestran historias como la de Ramiro y Luciana.

Ramiro se forjó el hábito del ahorro para lo que llama sus “chuchulucos”. A fin de mes, con el dinero que logra reunir, se compra un pantalón, una playera o un videojuego, o bien, se da el gusto de ir a su restaurante favorito. La recompensa está en función de lo que junte en su alcancía.

El fondo del disfrute, como le llama, se integra de billetes de 20 pesos y monedas de 10 y cinco pesos que llegan a sus manos en el transcurso del mes, más algunas aportaciones adicionales que echa al cochinito. Lo que más ha llegado a reunir son 950 pesos y lo menos, 300 pesos.

“El objetivo es darme una especie de recompensa por tratar de no despilfarrar el dinero. Le bajo a los gastos hormiga como el café, las papitas y los taxis y parte de ese dinero se va al disfrute y otro tanto a mi ahorro de largo plazo”, comenta.

El fondo del disfrute de Ramiro surgió con la pandemia, es decir, hace cinco años. Al ser una meta de corto plazo, le permite tener beneficios rápidos y de forma constante, lo cual genera incentivos para seguir con el hábito.

Pocos mexicanos ahorran y la gran mayoría lo hace de manera informal, es decir, debajo del colchón, en la alacena de su cocina o a través de la tanda con la vecina.

El 66% de la población de 18 a 70 años tiene el hábito del ahorro, de los cuales, 55% lo hace únicamente de manera informal, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF).

La mayoría de las personas ahorra si es que le sobra algo de dinero al final de mes. Sin embargo, difícilmente es así. Lo ideal es, en cuanto se recibe el recurso, separar una parte en función del objetivo que se tiene, comenta Manolo Wigueras, especialista en educación financiera.

Se trata de lo que se conoce como “pagarte a ti primero” y consiste en separar -como primer paso- un porcentaje de tus ingresos, el cual está en función de lo que ganas y de tu meta de ahorro. Se puede empezar con 1%, para forjarse el hábito, o cifras más altas como 5%, 10% o 20 por ciento.

En un principio puede parecer un monto pequeño, dice el experto, pero así se empieza, de poco a poco. Al paso de los años se acumula una cantidad de dinero que cumple metas y sueños, como un gusto personal, un viaje, un auto o el enganche de una casa.

Luciana tiene un hábito similar al de Ramiro, pero su objetivo es bianual y tiene como destino un país que no conozca. Ella separa 10% de su salario y prestaciones que recibe, si en algún momento tiene un ajuste salarial, la diferencia que recibe se va integro a su “fondo viajero”.

Consejos para ahorrar

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) señala que, en ocasiones, podemos pensar que ahorrar es un hábito bastante complicado, porque tenemos muchos gastos o, simplemente, porque no nos alcanza, pero no es así, basta con tener la disposición y seguir estas recomendaciones.

* Realiza un presupuesto mensual. Éste es bastante efectivo, ya que te ayuda a establecer un límite en tus gastos y a tener mejor organizadas tus finanzas.

* Cuando te paguen, págate. Es fácil, guarda siempre un porcentaje de lo que ganes, si no sabes cuánto es lo indicado, te recomendamos que sea 10%, o una cantidad que siempre sea fija, al menos hasta que cumplas con tu meta de ahorro.

* Reducir deudas. Si tienes varias deudas en tarjetas de crédito, la sugerencia es que las consolides en una sola; de esta manera no te estarás preocupando por pagar más de una tarjeta, y así también ahorrarás dinero al no mantener más de un plástico.

* Gastar para ahorrar. Puede sonar contradictorio, pero este punto se trata de pagar tus créditos y servicios a tiempo, de esta manera evitarás el cobro de alguna comisión por pago tardío; en caso de las tarjetas de crédito, trata de pagar siempre más del mínimo, te recomendamos el: “pago para no generar intereses” que viene en tu estado de cuenta, de esta manera tu deuda no crecerá más.

* Evita los gastos hormiga. Nos referimos a esos pequeños gastos que no son necesarios, como comprar cigarros, café y productos que en lugar de ayudar nos perjudican el bolsillo y la salud.

* Diferencia las necesidades de los deseos. Es fácil distinguir entre lo que realmente necesitas con lo que es un deseo. Te recomendamos privilegiar las necesidades para no generar un desequilibrio en nuestra economía.

* Establece metas para tu ahorro. Fija una meta monetaria y decide en cuanto tiempo vas a cumplirla, puede ser a corto, mediano o largo plazo, de esta manera también mantienes organizado tu presupuesto.

En 2026, forjar el hábito del ahorro sigue siendo una meta personal y social pendiente para la gran mayoría de los mexicanos. Empezar con acciones pequeñas, como las de Ramiro y Luciana, puede ser el primer paso hacia una salud financiera más robusta.

