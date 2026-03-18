Sedea reporta 40 casos de gusano barrenador en Querétaro

Querétaro, Qro. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) de Querétaro reporta 40 casos de gusano barrenador de ganado (GBG) en el estado, hasta este miércoles 18 de marzo.

La mayoría se detectó en los municipios de la zona serrana que colinda con San Luis Potosí e Hidalgo precisó el titular de la Sedea, Rosendo Anaya Aguilar.

“Hemos identificado casos que se han presentado en los días recientes. (…) Hasta hoy tenemos alrededor de 40 casos confirmados, principalmente en los municipios de la sierra, en Landa lamentablemente fue por donde identificamos que entró, por la zona de Hidalgo, por la parte de San Luis Potosí”, confirmó.

En la región serrana los municipios con más prevalencia son Landa de Matamoros, Arroyo Seco, Pinal de Amoles y Jalpan de Serra, aunque también se identificó un caso en Peñamiller.

A diferencia de los primeros tres casos que se detectaron en el estado el año pasado e identificados como importados, los recientes serían contagios locales. Todos son bovinos; está en análisis un canino, sin embargo, todavía no está confirmado.

“Identificamos que son casos locales, ya son diferentes a los que se habían identificado al año anterior, nosotros incluso hemos estado en reuniones con los involucrados que están en estas áreas del gobierno federal para tener las diferentes acciones y hacer frente a esta situación”, declaró.

Apenas el 13 de marzo, en entrevista el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ), Romualdo Moreno Gutiérrez, confirmó la existencia de 13 casos de gusano barrenador de ganado, estimando que el incremento ocurrió en los últimos 21 días.

Estrategias para contener al gusano barrenador

El secretario estatal de Desarrollo Agropecuario agregó que, para contener la problemática, trabajan coordinadamente dependencias federales, locales, así como las asociaciones ganaderas; entre ellas, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa (CPA).

Para contener los contagios, dijo, emplean una estrategia integral y comparten información con los productores locales; ya sostuvieron una reunión con productores de la zona serrana y este jueves harán lo mismo en la región semidesértica.

“Tenemos que ir informando para que de ahí en adelante vayamos tomando acciones. (…) En todos esos casos detectados se aplica el medicamento que va a ayudar a eliminar el gusano en esos animales, pero de ahí en adelante necesitamos hacer una contención, hacia allá es donde ya estamos trabajando”, expresó.

Los primeros tres casos importados se detectaron en ranchos y los nuevos sucedieron en zonas abiertas, principalmente en potreros, por lo que se estableció un protocolo en un radio a 20 kilómetros de cada uno de los casos y un monitoreo permanente. También desarrollan estrategias de trampeo para evitar la proliferación de la mosca portadora.

De momento no han registrado la muerte de ganado a causa del gusano barrenador de ganado; de ser así, dijo, diseñarán un plan de acción en conjunto con los municipios y la Federación.

Por ahora en la entidad no se ha introducido mosca estéril para frenar al gusano, sin embargo, el secretario de Sedea adelantó que harán una solicitud al gobierno federal para replicar esta estrategia a nivel local.