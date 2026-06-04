Conagua prevé un junio histórico de lluvias: Los 5 puntos que debes revisar en tu póliza de seguro

Junio se perfila como el mes más lluvioso del año en México. De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las intensas lluvias y granizadas ya comenzaron a golpear a varios estados. Ante este panorama, surge una pregunta financiera vital: ¿Sabes qué básicos debes revisar en tu póliza de seguro para proteger tu patrimonio?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la temporada de lluvias y huracanes se extienda de mayo a noviembre, esperando la formación de entre 18 y 21 ciclones en el Océano Pacífico y de 11 a 15 en el Atlántico.

Ante el avance del cambio climático, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) advierte que contar con una póliza vigente ofrece tranquilidad financiera a las familias, especialmente a aquellas que viven en zonas costeras o de alto riesgo de inundación.

Si quieres evitar sorpresas desagradables al reclamar un siniestro, la AMIS recomienda auditar estos 5 puntos clave en tu seguro:

1. Cobertura de "Riesgos Hidrometeorológicos"

No des nada por hecho. Asegúrate de que tu póliza incluya explícitamente el término "riesgos hidrometeorológicos". Un error común es pensar que la cláusula de "daños por agua" (como la ruptura de una tubería) cubre una inundación por desbordamiento de ríos, lluvias torrenciales o el golpe de una ola de mar. Si no dice "hidrometeorológicos", no estás protegido contra el clima.

2. Suma Asegurada Actualizada

La suma asegurada es el monto máximo que la aseguradora te pagará en caso de pérdida total o parcial. Verifica que este valor esté actualizado y responda al costo real actual de tus bienes (construcción y contenidos). Revisa en las condiciones generales cómo se calcula este monto para evitar el "bajo seguro".

3. Deducible y Coaseguro

Tu participación en el riesgo. El deducible y el coaseguro son los montos que corren por tu cuenta antes de que la aseguradora pague el resto.

Deducible: Suele ser un monto fijo o un porcentaje.

Suele ser un monto fijo o un porcentaje. Coaseguro: Es un porcentaje del total del daño. En los riesgos climáticos, estos factores pueden calcularse sobre el valor total del bien o sobre el tamaño del daño. Revisa bien estos porcentajes para que sepas cuánto dinero debes tener disponible en un fondo de emergencia si ocurre un siniestro.

4. Coberturas Adicionales (Remoción de escombros)

Tras el paso de una tormenta o inundación, los daños colaterales cuestan. Pregunta a tu agente si cuentas con coberturas adicionales como remoción de escombros, gastos de hotel (en caso de que tu casa quede inhabitable) o protección de bienes a la intemperie.

5. Cobertura de "Pérdida de Utilidades" (Para comercios y PyMEs)

Si eres dueño de un pequeño hotel, restaurante o comercio, el clima puede detener tus ingresos. La cobertura de Pérdida de Utilidades (o interrupción de negocios) es vital: si un fenómeno meteorológico te obliga a cerrar, el seguro no solo financia la reparación material, sino que te ayuda a seguir pagando la nómina de tus empleados y gastos fijos mientras retomas operaciones.

Los riesgos climáticos ya no son una predicción a futuro, son una realidad del presente. La prevención financiera no evita que el huracán o la tormenta lleguen, pero garantiza que el impacto económico no destruya el esfuerzo de toda tu vida.

Guía de revisión de póliza contra lluvias Punto clave a revisar ¿En qué consiste? ¿Por qué es vital para tus finanzas? 1. Cobertura Hidrometeorológica Cláusula específica que cubre daños por inundaciones, granizo, huracanes y tormentas. Los "daños por agua" comunes no cubren desbordamientos de ríos ni golpes de ola. Sin ella, no estás protegido contra el clima. 2. Suma Asegurada El monto máximo total que la aseguradora te pagará en caso de un siniestro. Debe estar actualizada al valor real actual de tu construcción y pertenencias para evitar pérdidas si hay destrucción total. 3. Deducible y Coaseguro El porcentaje o monto fijo que corre por tu cuenta antes de que el seguro pague el resto. Define el dinero en efectivo que debes tener disponible en tu fondo de emergencias para poder activar el seguro. 4. Coberturas Adicionales Protecciones extra como remoción de escombros o gastos de hotel si la vivienda queda inhabitable. Evita que pagues de tu bolsillo los costos colaterales que ocurren después de que pasa la tormenta. 5. Pérdida de Utilidades Cobertura para negocios/PyMEs que financia gastos fijos y nóminas si te obligan a cerrar temporalmente. Garantiza la supervivencia de tu empresa y evita la quiebra mientras se realizan las reparaciones materiales. Fuente: AMIS.

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