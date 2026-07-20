Peso mexicano se aprecia frente al dólar ante una menor percepción de riesgo geopolítico

El peso mexicano se aprecia frente al dólar en este inicio de semana. La divisa local gana terreno en espera de un dato local de inflación que se divulgará ⁠más adelante esta semana y una nueva ronda ⁠de conversaciones con Estados Unidos sobre la revisión del TMEC.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4680 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.5233 unidades el viernes, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto deja a la moneda una mejora de 5.53 centavos, equivalentes a 0.32 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.5476 unidades y un nivel mínimo de 17.4609. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, baja 0.18 a un nivel de 100.95 unidades.

Esta semana está prevista la publicación del dato de inflación de la ⁠primera quincena de julio, este jueves, clava para la política del Banxico. Además, Estados Unidos y Méxicos tendrán una tercera ronda ⁠de conversaciones para la revisión del TMEC en la Ciudad de México.

Mientras tanto, los operadores continúan atentos a la situación en Oriente Medio, después de que fuerzas hutíes de Yemen, alineadas con el gobierno de Irán, declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudita, una medida que podría elevar la aversión ⁠global al riesgo.

Sin embargo, hay un mejor sentimiento en el mercado porque mediadores presentaron a Irán una propuesta para rebajar la tensión en el conflicto con Estados Unidos, en la que se sugiere un alto el fuego de diez días con el fin de que se retome una tregua provisional.

"La divisa local presenta un sesgo alcista, en línea con una menor prima de riesgo geopolítico ante el avance de ⁠las negociaciones diplomáticas en el golfo ⁠Pérsico. Los niveles de soporte ⁠y resistencia se ubican en 17.31 y 17.63 unidades", explicó Monex Grupo Financiero.