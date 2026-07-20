Detienen en Mazatlán a Janero Van "N", estadounidense ligado a "Los Chapitos" 

Un ciudadano estadounidense identificado como Janero Van "N", quien era buscado por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, durante un operativo conjunto encabezado por fuerzas federales mexicanas en coordinación con agencias de seguridad estadounidenses.

La captura fue resultado del intercambio de información entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Servicio de Marshals, como parte de los mecanismos de cooperación bilateral para la localización de personas requeridas por la justicia.

Operativo en la colonia Tellería

Tras recibir información sobre una orden de arresto vigente emitida por autoridades del estado de Michigan, los cuerpos de seguridad realizaron labores de inteligencia, vigilancia y recorridos en la colonia Tellería, en el municipio de Mazatlán, donde lograron ubicar y detener al sospechoso.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Está vinculado con la facción de Los Chapitos

De acuerdo con reportes de inteligencia, Janero Van "N" es señalado como presunto integrante de una estructura criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción conocida como "Los Chapitos".

Además, enfrenta una orden de arresto en Estados Unidos por su presunta participación en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, por lo que era considerado un objetivo de interés para las autoridades de ambos países.

Tras su detención, los agentes informaron al ciudadano estadounidense sobre sus derechos y lo trasladaron a instalaciones del Instituto Nacional de Migración, donde se iniciarán los procedimientos legales correspondientes para su entrega a las autoridades estadounidenses, a fin de que enfrente los cargos que tiene pendientes en ese país.

Destacan cooperación entre México y Estados Unidos

Las autoridades federales señalaron que esta detención forma parte de la estrategia de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos para localizar y detener a personas requeridas por la justicia.

Asimismo, reiteraron que el intercambio de información y las operaciones conjuntas se desarrollan bajo principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y coordinación institucional entre ambas naciones.